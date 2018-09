A Nébih élménypedagógiai programjaival bővült a Minipolisz gyermekváros

Élménypedagógiai programokat kínáló és hasznos ismereteket közvetítő tereket adott át a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a budapesti Minipolisz interaktív gyermekvárosban szombaton.



Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a megnyitón kijelentette, hogy a gyermekváros különleges világát mostantól az agrártárca is a magáénak érezheti, hiszen játékos formában helyet kaptak a kiállításban az élelmiszerlánchoz kapcsolódó ismeretek, például a tudatos vásárlás, az élelmiszerpazarlás megakadályozása, a felelős állattartás, az állategészségügy vagy az erdőtüzek megakadályozása.



A Nébih "ételt csak okosan" című modulja a tudatos vásárlást, az élelmiszerbiztonságot, a helyes kézmosást és a biztonságos ételkészítést mutatja be, a "maradék nélkül" program pedig arra tanít, hogy az élelmiszer ne a hulladékgyűjtőkben végezze - közölte.



Hozzátette, hogy a berendezett terek között egy konyha is helyet kapott az élelmiszerek helyes tárolásának bemutatására, de a gyerekek kipróbálhatják a Nébih-ellenőrök és az állatorvosok munkáját is. Emellett elsajátíthatják a felelős állattartás alapszabályait, a farmnak berendezett sarok pedig ismerteti, hogyan jut el a tej a gazdálkodóktól a fogyasztókig.



A fogyasztói ismeretek megjelenítését az oktatásban az élelmiszerlánc kockázatmentesítési stratégiája is említi, tavaly óta pedig kormányhatározat rendelkezik arról, hogy a szükséges ismereteket a legfiatalabbaknak is át kell adni - mondta Zsigó Róbert.



Pallós László országos állatvédelmi főfelügyelő üdvözölte, hogy a magyar családok európai viszonylatban is sok állatot tartanak kedvtelésből. A felelős állattartás szabályait éppen ezért a legkisebbekkel is meg kell ismertetni - tette hozzá.



A Nébih ennek érdekében interaktív foglalkozásokon hívja föl a figyelmüket arra, hogy a tej a gondos állattartás eredménye, de a megnyitott terekben a gyermekek megismerhetik többek között az állatorvosi ellátást, valamint annak eszközeit is - közölte.