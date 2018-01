Még nem ülhetnek volán mögé, de már megnyitott az első autószalon a szaúdí nőknek

Kép forrása: dailymail.co.uk

A szalonban csak nők állnak az autót választó vevők rendelkezésére, ők válaszolnak a pénzügyi kérdésekre is.A szélsőségesen konzervatív muszlim királyságban szeptemberben törölték el a nők autóvezetési tilalmát, ami ellen a jogvédők több mint három éve küzdöttek már.

Idén júniustól először vezethetnek a szaúd-arábiai nők autót, motorkerékpárt és teherautót is. Addigra mindennek készen kell állnia a közlekedés több millió új résztvevője számára.A nők autóvezetési joga Mohammad bin Szalman koronaherceg Vision 2030 elnevezésű modernizációs programjának a része. A héten közölték, hogy a királyság női lakói már futballmeccsre is járhatnak, márciustól a mozik is megnyitják előttük a kapuikat.A nőket azonban még mindig sok szabály korlátozza, tanulásukhoz vagy az utazásukhoz például egy férfi családtagjuk - apa, férj vagy fivér - engedélyére van szükségük.