Győr mellé Nagykanizsa is felkerült a Tesla térképére

A Tesla egyre több elektromos autót ad el, és az előrendelések alapján pedig további növekedésre számít a cég. A kedvezőbb áru, így szélesebb tömegek számára elérhetővé váló Model 3 gyártása is elindult, amelyre Elon Musk korábbi elmondása szerint heti 1800 előrendelésük érkezik - számolt be a Portfolio.hu Azonban nem elég a járművek eladására koncentrálniuk, a Teslának figyelnie kell arra is, hogy biztosítsa ügyfelei számára az üzemeltetéshez szükséges kellő méretű töltőinfrastruktúrát. Az autósoknak viszont nem kell aggódniuk, mivel már áprilisban bejelentette a cég, hogy megduplázzák majd a töltőik darabszámát.Mivel az autógyártó arra törekszik, hogy a Tesla tulajdonosok mindig, mindenhol kényelmesen tölthessék fel autójukat, 2017-ben több mint 5 ezer Superchargert telepítenek majd globálisan, amelyből hazánk sem marad ki.A korábbi híradások arról szóltak, hogy 2017 végére Győrben már várhatóan üzemelni fog az első magyarországi Supercharger, ami mellé - a Tesla térképe szerint -, egy év múlva várható a második töltőállomás Nagykanizsán.

Már 2015 márciusában arról lehetett hallani, hogy a Tesla Győrben építheti fel első nyilvános Superchargerét nálunk. Akkor még szó volt egy balatonlellei töltőről is, illetve arról, hogy ezeket egy Szeged és Kecskemét közötti Supercharger egészíti majd ki - idézte fel a lapA Tesla legfrissebb töltőtérképe szerint viszont nem Balatonlellén, hanem Nagykanizsán épülhet Supercharger 2018 végén.

Hogyha a győri töltő megépül, akkor ez lehet a második Supercharger Magyarországon..