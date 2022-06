A lelkes „zöld” civilek és három vendéglátóhely 2019. ősszel indították útjára a gardróbcserét a kisalföldi megyeszékhelyen. Az ötletgazdák a minőségben és családias hangulatban hisznek, akikhez idén csatlakozott először a szintén a fenntarthatóságért elhivatott Kávébajusz csapata.

– Örömmel vettük a megkeresés a szervezők részéről, szívesen csatlakoztunk az Ökosikkhez, mert remek kezdeményezésnek tartjuk. Érdekel a fenntarthatóság, elkötelezett környezetvédők vagyunk, próbálunk a mindennapokban és a kávézó életében is odafigyelni és csatlakozni a zero waste megmozdulásokhoz. Elektromos autóval járunk, próbálunk minél kevesebb szemetet termelni, feleségem a használt gyermekruhákat továbbadja rászoruló családoknak – mondta el Balog Ákos, a Kávébajusz tulajdonosa.

– Személyenként maximum 10 darab nyári, átmeneti jellegű ruhát vihetnek a cserére érkezők. Fontos, hogy ezek kifogástalan állapotban lévő női, férfi- és gyerekruhák legyenek – emelte ki Varga Viktória, a Lima Pub & Hostel vezetője. A ruhákhoz csere útján juthatunk vagy fogyasztás fejében, akár egy kávéért egy kupakot válthatunk, amit szintén a gardróbcserén menő cuccokra cserélhetünk.

– Az ellenőrizhetőség kedvéért a vásárlás gesztusát megtartjuk, csupán a pénzt zárjuk ki a körforgásból. Minden egyes ruha fejében kapnak egy kupakot az Ökosikkre érkezők, ezzel „fizethetnek” egy új darabért – mondta Borbás Ágnes, a Vital Cafe & Bistro tulajdonosa.

– Reméljük, minél többen kapnak kedvet és hozzák el megunt ruháikat, táskáikat, cipőiket, bizsuikat és választanak kedvükre újakat itt, ahelyett, hogy fast fashion termékeket vennének. Így nemcsak a kidobástól mentünk meg egy-egy darabot, de a hordott ruhák nem szennyezik újabb vegyszerekkel a Földet, nem emelik a szén-dioxid-kibocsátást – hangsúlyozta Koncz Nóra, a Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület elnöke.

Fotó: Huszár Gábor

– Az Ökosikkben a kellemes vegyül a hasznossal, túlléphetünk az anyagias világon, miközben közösségi élményben részesülünk. A fiatalokat is bevonjuk, hiszen a csereberén önkéntes diákok jelentkezését is várjuk, akiknek ez a közösségi szolgálatukba is beszámít. Minden helyszínen legalább négy segítőre lenne szükségünk, így várjuk azok jelentkezését akik szívesen önkénteskednének vasárnap néhány órát – tette hozzá Bánhegyiné Thullner Luca, aki édesanyjától látva szerette meg a „turizás” élményét.

Kezdő "ruhatőkét” visznek a szervezők is, szóval már délután háromkor lesz miből válogatni, de nyilvánvaló, hogy minél többen érkeznek a kezdő időpontra, annál több ruha közül lehet válogatni, a felhozatal folyamatosan változik. A megmaradt darabokat rászorulóknak juttatják el a családsegítő szolgálattal karöltve, a Kossuth utcai, a Mónus Illés úti családsegítőkhöz illetve a Szarvas utcai átmeneti szállóba.

Az esemény nem csak a környezetvédelem és a ruhák körforgásban tartásáról szól. – Szeretnénk egy közösséget teremteni a belvárosban. Ha valaki nem divat mániás vagy épp nincsenek cserére szánt ruhái, akkor is eljöhet és hangulatos környezetben beszélgethet a szervezőkkel, önkéntes segítőinkkel és a részvevőkkel.

Az Ökosikk a belvárosban egy családi, közösségi élményt szeretne nyújtani a városban minden évszakban. Befogadó és nyitott szemlélettel a közösségépítés a célunk – hangsúlyozták az ötletgazdák. Az esemény Facebook linkjét itt találják.