- A projekt keretében természettudományos élményközpontot hoztuk létre, a Mobilis Diáklabor elve az volt, hogy három tantermünkben kísérleteket mutathassunk be a gyerekeknek. Akik jöttek, mosolyogva végezték a kísérleteket. Győr az ország egyik legjelentősebb ipari központja, így hozzátehetem: abban is bízunk, hogy a diákokat játékos módon a Széchenyi István Egyetem szakjai felé, mérnöki, természettudományos irányba is tudtuk terelni - nyilatkozta Dőry Tibor, a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ ügyvezetője, aki hozzátette, hogy az intézményekkel a jövőben is tartják a kapcsolatot, a folytatás elképzelhető.

Dőry Tibor megköszönte az iskolák együttműködését, hiszen sokszor átszervezéseket, hosszú utazásokat igényelt a programokon való részvétel. Végezetül elmondta, hogy szintén nagy eredmény a Mobility Élményközpont és a Mobileum digitális alkotóműhely megszületése. A most zárult projekt a Mobilis és az Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület együttműködésében jött létre, összesen 262 millió forintból.