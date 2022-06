A hamisított autóalkatrészek és autódiagnosztikai eszközök kiszűrése fontos feladat, mivel ezek nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős kárt, hanem közlekedésbiztonsági kockázatot is jelenthetnek. A pénzügyőrök Győr-Moson-Sopron megyében is rendszeresen vizsgálják, hogy az autószerelő műhelyek és az autóalkatrész-forgalmazók jogtiszta szoftvereket használnak-e munkájukhoz. Legutóbb egy nap alatt két, különböző településen működő autószervizben is szabálytalanságokat találtak. Az ellenőrzéseket a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesületének (JAF) munkatársa is segítette.

Az autódiagnosztikai eszközöket a járművekhez csatlakoztatva hibakódokat lehet olvasni és törölni, de adatokat felvinni, vezérlőket aktiválni, vagy akár kimenetteszteket megjeleníteni, programozást végezni is lehetséges. Ezek a készülékek bevizsgálás nélkül megbízhatatlanok lehetnek, pontatlan, félrevezető adatokkal veszélybe sodorva az autó utasait, és más autósokat is.

Egy egyéni vállalkozó működtette azt az autószerelő műhelyt, ahol a pénzügyőrök a szervizben használt laptopon hét illegális szoftvert is találtak. A programok után nem fizették meg a jogdíjat. Találtak két hamis autódiagnosztikai eszközt is, ezeket a napi munkavégzéshez használták a szerelők. A másik autószervizben használt laptopon egy illegális szoftvert találtak.

A JAF szakértője a szoftverek értékét az első esetben huszonkilencmillió forintban, a másik helyszínen másfélmillió forintban állapította meg.

A NAV munkatársai az illegális szoftvereket tartalmazó laptopokat és a hamis autódiagnosztikai eszközöket lefoglalták. A két szerviz a szoftverek jogosulatlan használatával a becslés alapján több mint harmincmillió forint kárt okozott a jogtulajdonosoknak. A NAV szerzői jogok, valamint iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntetőeljárást.

A NAV a jövőben is vizsgálni fogja az autószerelő műhelyeket, így továbbra is várhatók hasonló ellenőrzések.