– Ez volt az első parlamenti ciklusa. Ilyennek képzelte a „nagypolitikát”?

– Fiatal korom óta érdekelt a közélet és a közösségért való tenni akarás. Sopronban a belváros önkormányzati képviselője voltam, ami jó belépő volt az országos politikához. Az utóbbi négy esztendőben pedig Sopront és térségét képviseltem az Országházban. Nagy megtiszteltetés és felelősség volt úgy kezdeni a parlamenti munkát, hogy akkor én voltam a legfiatalabb kormánypárti képviselő. Természetesen más helyben politizálni, és más egy régió érdekeit érvényesíteni a „nagypolitikában”.

– Mit emelne ki az elmúlt négy évből?

– Az elmúlt négy évben eredményes volt a településfejlesztés, sikerült szinte mindenhol jobb életfeltételeket biztosítani, Soprontól a legkisebb faluig. Ezzel párhuzamosan olyan jóléti intézkedéseket vezettünk be, amelyek emberek millióinak könnyítették meg az életét, a fiataloktól kezdve a családokon át a nyugdíjasokig. Az országépítés korszakát éljük, melynek Sopron és a térség is a nyertesévé vált. Magyarország ma egy olyan ország, amely képes kiállni a saját nemzeti érdekeiért. Mi, magyarok végre felemelt fejjel járunk!

Közösségi ember

– Mi motiválta, hogy másokat is képviseljen?

– Mindig közösségi embernek tartottam magam, így ma is számos civil szervezetnek vagyok az aktív tagja. Az emberekkel való párbeszéd, a közös gondolkodás és a közös munka eredménye az, ami folyamatosan motivál a munkám során. Olyan fejlesztések valósulhattak meg az elmúlt években, melyek hosszú távon is meghatározzák a választókerület jövőjét. Tudjuk azonban, hogy van még bőven tennivaló. A célunk az, hogy továbbra is előremenjünk ezen a megkezdett úton.

– Négy évvel ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy élő kapcsolatot szeretne a választókerületében az emberekkel és ott akar lenni a települések nagy eseményein. Azt is célként tűzte ki, hogy a város és a vidéki települések egyaránt tudjanak fejlődni. Sikerült ezeket megvalósítani?

– Nincs olyan település, ahol ne jártam volna évente többször is. Ismerem Sopron és a többi település adottságait, az itt élő emberek problémáit. Jó kapcsolatot ápolok velük és a polgármesterekkel, a helyi képviselő-testületek vagy egyházközségek tagjaival, a civil szervezetekkel. Elérhető vagyok bárki számára.

M85: Szinte a Tűztoronyig visz

– Sikerült javítani a vidéken élők életfeltételein?

– A korábbi baloldali kormányokkal szemben mi hiszünk a falvak erejében, ezért példátlan fejlesztésekbe kezdtünk, amelyek célja a települések megtartóerejének növelése. A harmincegy településen összességében több mint tízmilliárd forint kormányzati támogatás jutott fejlesztésre. Ebből 2,5 milliárd jutott a Magyar Falu Program megvalósítására. Az M85-öt sokszor, sokan megígérték, de a mi kormányunk az, amely meg is valósítja. Háromszázmilliárd forintból ért ide a gyorsforgalmi út, Sopron már három csomópontról megközelíthető. Szinte a Tűztoronyig juthatunk a legutóbb átadott szakaszon. Épül emellett az alagút és a határig vezető szakasz.

– Ezenkívül további útfejlesztések is megvalósultak.

– Sopron összes kimenő útja megújult: Harkára, Ágfalvára és Balfra is felújított úton juthatunk el. A 84-es főúton több mint hat kilométert újítottunk fel, a Fertő-parti útnak az ötven százalékát, az a célom, hogy ez utóbbi a következő ciklusban teljesen elkészüljön. Sopron belterületi útjait is folyamatosan korszerűsítjük, ez a munka nem áll meg, és ha rajtunk múlik, forrás is lesz rá.

– A Modern Városok Program nyomán jelentős fejlődést tapasztalhatunk Sopronban.

– Több mint hatvanmilliárd forintot fordítottunk a Modern Városok Programra, a belváros rekonstrukciójára és a Lőverek fejlesztésére, ahol utak, kerékpárutak, járdák, játszóterek újultak meg, és a konferencia-­központ beruházása is elkezdődött. Kormányzati támogatásból új, minden igényt kielégítő uszoda épült. Megvalósul az inkubátorház és ipari park, ahol magas hozzáadott értéket képviselő vállalkozások letelepedésére számítunk. A Fertő-parton hazánk legnagyobb turisztikai beruházása zajlik, amit az összes érintett polgármester és az emberek jelentős többsége is támogat.

Sok a fiatal család, fontos a családpolitika

– A családpolitika kiemelt feladata a kormánynak. Ebben a választókerületben is sikerült ezen a téren előrelépni?

– Csak vidéken egymilliárd forintól épült nyolc új bölcsőde, és Sopronban is sorra újulnak meg a gyermekintézmények. Ebben a négy évben olyan szintű bölcsődei ellátottságot tudtunk biztosítani, hogy aki szeretne visszatérni a munkaerőpiacra, az megteheti. Ez óriási dolog, hiszen sok a fiatal család, sok ház épült kormánytámogatással a csokból, főként a közeli településeken. Ezen az úton szeretnénk továbbmenni, mert fontos, hogy az emberek itt képzeljék el a jövőjüket, a boldogulásukat. A családok támogatása számunkra kiemelt feladat. Ezt a célt szolgálja az adó-visszatérítés is a gyermekes családoknak, ami a választókerületünkben is több ezer családnak jelent segítséget. Ilyen mértékű támogatásokra korábban még soha nem volt példa.

– Volt-e olyan terve, amit nagyon szeretett volna megvalósítani, de nem sikerült?

– Sopron és a Fertő-táj Magyarország legszebb helye számomra. Én itt születtem, itt élek, itt tervezem a jövőmet, és azt szeretném, ha a gyermekeim is itt boldogulnának. Van egy vízióm erről a csodálatos területről, és öröm számomra, hogy négy éve másokkal együtt részt vehetek a fejlesztésében. Elkezdtük a munkát, jelentős terveket valósítottunk meg, de ez még csak a kezdet.

Folytatják a megkezdett beruházásokat

– Milyen folytatást tervez a következő ciklusban?

– Elsődleges célunk, hogy a megkezdett nagyberuházásokat befejezzük. Sopronban a jóléti funkciók további fejlesztése, a kulturális és a polgárvárosi jelleg erősítése a cél. Folytatjuk az út- és járdafelújításokat, játszóterek építését. Azt szeretnénk, hogy mi legyünk Magyarország egyik legvonzóbb települése. A tervek között szerepel a GYSEV logisztikai központjának fejlesztése, amely a már említett új inkubátorházzal és ipari park­kal együtt megalapozza Sopron gazdasági fejlődését. Ez egy jó város, reményeink szerint nem szakad meg a lendület. Vidéken is nagyot léptünk előre a települési úthálózat fejlesztése terén, ennek folytatása továbbra is célom. Kevés olyan település van, ahol az iskolát és az orvosi rendelőt nem tudtuk felújítani, el szeretném érni, hogy ezek a következő ciklusban mindenhol megvalósuljanak. Vidéken is az a cél, hogy a helyben élők és gyermekeik itt képzeljék el a jövőt.

– Miben látja az április 3-i országgyűlési választások tétjét?

– Meg kell védenünk az eddig elért eredményeinket. Nemcsak egy szlogen az, hogy Magyarországnak előre kell mennie, nem pedig hátra. A soproniak is jól emlékeznek arra, hogy mivel járt a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal kudarcos kormányzása. Elvették a 13. havi nyugdíjat az idősektől, megvonták a családtámogatásokat, és a szakadék szélére sodorták Magyarországot. Mi ezzel szemben visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, és olyan családtámogatási rendszert valósítottunk meg, ami példátlan mértékű egész Európában. A gyermekek nélkül nincs jövő, ezért is helyeztük a családpolitikát az első helyre. Fontos ügy a rezsicsökkentés megvédése is, hiszen energiaválság sújtja az egész kontinenst. Ma évente több mint félmillió forintot spórolhat meg egy átlagos soproni vagy a térségben élő család a rezsicsökkentésnek köszönhetően. Nem véletlenül fogalmazott úgy a miniszterelnök, hogy velünk az is jól jár, aki nem ránk szavaz.

A családom támasz a munkához

– Fiatal ember, nemrégen született meg a kislányuk. Feltételezem, sokat van távol. Van segítségük?

– Hatéves a kisfiam, kilenc hónapos a kislányom. A családom támasz a munkában, sok hárul rájuk, nélkülük ezt nem lehetne csinálni. Igen, és kell a szülői háttértámogatás is.

– Ha nem politikusként, akkor mint helyi lakost is sokan ismerik. Sokfelé jár civilként. Ez lehet a siker titka?

– A helyismeret nagyon fontos, én pedig a magánéletemben is folyamatosan itt vagyok Sopronban és a környéken. Hiszek abban, hogy ezt a munkát távolról nem lehet csinálni. Ehhez itt kell élni! A választókerületben lakókkal együtt kell hogy dobbanjon a szívünk, hogy igazán képviselni tudjuk az érdekeiket.