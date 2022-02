A közönségtalálkozóra sokan kíváncsiak voltak a térségből. Volt, aki Tapolcáról autózott Győrbe, hogy találkozzon a legendás autóval és építőjével, Varga Zsolttal. Több száz fénykép és videófelvétel készült, senki sem akarta kihagyni a közös fotót a győri sorozatsztárral. Nemcsak azt a generációt csalogatta székházunk udvarára az esemény, akik a tévéfilm­sorozaton nőttek fel, hanem a kisebbeket is. A legfia­talabb látogató mindössze két hónapos volt, de akadt olyan kisfiú, aki saját, K.I.T.T.-et formázó kisautóját is elhozta a találkozóra. Az érdeklődőket a sorozattal kapcsolatos kvízzel vártuk, amely azért néhány kérdésnél fejtörést okozott. Több mint hatvanan töltötték ki a tesztet, és végül a helyes választ adók közül Varga Zsolt kihúzta azt az egy szerencsést, akit elvitt egy körre a győri K.I.T.T.-tel.

Varga Zsolt, ahogy ígérte, ellátogatott saját kezűleg épített K.I.T.T-jével, azaz Pajtival – ahogy ő hívja – a Kisalföld győri székházába tegnap. Ezzel sokak gyermekkori álmát váltotta valóra. Amint délután begurult szerkesztőségünk udvarára a piros fénycsóvás autó, a korábban érkezettek azonnal fotózni kezdték. A tulajdonosa pedig ahogy kiszállt szeretett járgányából, rögtön tisztogatni kezdte, hogy az út pora se látszódjon a fekete csodán.

Piros Pontiacból lett fekete csodajárgány

Knight Rider legendás K.I.T.T.-jének magyar közutakon is használható változata nagyjából 11 litert fogyaszt száz kilométeren, pedig az autó alapjául szolgáló Pontiac Trans Amben már befecskendezéses motor dolgozik – mondta el Varga Zsolt. Hét év munkájával, saját maga alakította át az eredetileg piros színű Trans Amet a csillogó fekete, kultikus járművé, az elektronika összeállításától kezdve egészen a kárpitozásig. Nemcsak a műszerfal villogó fényei és a belső tér olyan, mint az eredeti, a kocsit Bluetoothon keresztül még beszéltette is – Versényi László jól ismert hangján szólalt meg a Knight Riderből ismert mondatokkal. Zsolt még az ORF1 csatornán, fekete-fehérben találkozott K.I.T.T.-tel először, akkor még azt találgatták édesanyjával, hogy sötétkék vagy fekete színű-e a kasztni a német nyelven futó filmben.

Az amerikai film- sorozaton nőttek fel

Az érdeklődőknek a tegnapi találkozón több órán keresztül mesélt Varga Zsolt autója történetéről, és elárulta, hogy a négykerekűek iránti rajongása vele született. Látogatóink közül is többen említet- ték, hogy a német RTL, SAT1 műsorain nőttek fel, és ugyan- ebben az időben kezdték el sugározni az ORF1-en a Knight Ridert. Azonnal rajongók lettek, mint Zsolt 10 évesen. Tegnap is többször megkérdezték tőle: mikor dön- tötte el, hogy szeretne egy saját K.I.T.T.-et? Amire a vá- lasz egyszerű: – Ahhoz, hogy ülhessek egy ilyenben, meg kellett magamnak építenem – felelte. A fiatalember 2010-ben kezdett hozzá az álomautó megvalósításához. Hat év után már majdnem kész volt, de ahogy ő fogalmaz, vége sose lesz, mindig szépítget rajta valamit. Hogy megválna-e valaha tőle, a válasza természetesen nem volt, de azért lehet rá ajánlatokat tenni – mondta nevetve.

Elgondolkodtató kérdéssor

Az érdeklődőket Knight Rider sorozattal kapcsolatos kvízzel vártuk, a nap végén a helyesen kitöltők közül egy szerencsést egy körre is elvitt a járgány tulajdonosa. A tesztben ilyen kérdések szerepeltek többek között: Mi volt Michael Knight eredeti neve? (Michael Long.) Mit csinált K.I.T.T. a „Turbo boost” gomb megnyomásakor? (Átrepült az akadályok felett.) Hány évad készült az eredeti sorozatból? (Négy.) Hol szervizelték K.I.T.T.-et? (Egy állandóan úton lévő kamionban.) Mi volt Michael eredeti foglalkozása? (Rendőr.) Jelenleg melyik magyar csatornán látható a sorozat és mikor? (A Jocky TV-n hétvégenként délután.)

Féltve Őrzi a makettjét

A szerencse tegnap a 42. sorszámú kitöltőnek, Magyar Andrásnak kedvezett, aki párjával, Szandrával szintén nagy rajongója a beszélő, ikonikus autónak és a sorozatnak. – Gyermekkoromban, amikor nagymamám ment a piacra, és megkérdezte, hogy mit hozzon nekem, mindig csak azt feleltem, hogy egy K.I.T.T.-et kérek. Később kaptam is egy, az autóról mintázott makettet, amit azóta is féltve őrzök. El sem hiszem, hogy most az az álmom is valóra vált: beülhettem és mehettem egy kört a győri csodaautóval.