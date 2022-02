A légmozgás csak péntekre virradó éjszaka veszít erejéből, viharos széllökések még éjfél környékén is nagyobb területen fordulhatnak elő.

A hidegfronthoz kapcsolódó záporokhoz néhány helyen zivatartevékenység (dörgés, villámlás) is társulhat. Erre valamivel nagyobb esély az északkeleti megyékben van - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A nyugatias áramlással továbbra is nedves léghullámok érkeznek, illetve a szél is csak nehezen veszít erejéből pénteken. A légkör dinamikája a folytatásban is kitart, azaz a hét utolsó munkanapján is erős széllökésekben lesz részünk.