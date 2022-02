Mi kell ahhoz, hogy valaki még hallgatóként olyan startupot alapítson, amelynek fejlesztésére az egész ország felfigyel? – erre kerestük a választ, amikor felkerestük Gyuris Attila járműmérnököt. A fiatal szakember ugyanis csapatával tavaly elnyerte a Startup Campus 66,5 millió forintos támogatását, így a Széchenyi István Egyetemen megalakult, ADT nevet viselő vállalkozása kifejlesztheti azt az átalakított motorblokkból és egyedi hengerfejből álló prototípust, amely először a motorsportban, később pedig az utcai járművek számára is jelentősen növelné a belsőégésű motorok teljesítményét.

Versenyképes technika

A projekt célja, hogy az ADT bemutassa, milyen lehetőségek rejlenek abban, ha a modern mérnöki szemléletet és technológiát ötvözik egy korszerűtlen és már nem igazán versenyképes technikával. A folyamat során a járműipar innovatív gyártási és megmunkálási metódusait implementálják a kisszériás belsőégésű motorfejlesztésbe. A felhasználóknak ezáltal lehetőségük nyílik olyan kifinomult műszaki megoldások alkalmazására, amelyek korábban csak sorozatgyártású modelleknél voltak elérhetőek a költségek alacsonyan tartása mellett.

Kinyílt a világ

De honnan indult mindez – kérdeztük a kezdetekről Gyuris Attilát. „Számomra a Széchenyi István Egyetem egyik hallgatói csapata, a SZEngine Formula Student Team nyitotta ki a világot” – utalt vissza a kezdetekre a Csongrád megyei Domaszékről származó járműmérnök. Mint mondta, a győri egyetemtől sokkal többet kapott, mint amit várt.

A SZEngine kötelékében már az alapképzés időszakában igazán elmerülhetett a motorfejlesztés világában, olyan sikerrel, hogy a 2017-18-as szezonra már a csapat konstrukciós vezetőjeként tevékenykedett és meghívást kaptak a „3D-Druck in der Automobilindustrie” konferenciára Münchenbe, hogy ott mutassák be csapatuk által kifejlesztett, 3D szinterezéssel gyártott motorjukat a világnak.

A siker receptjét kapta a Széchenyin

Ez jelentette számomra a fordulópontot. Hálás vagyok, hogy a Széchenyi István Egyetemen lehetőségem nyílt csatlakozni a csapathoz, a tanulás mellett sportolni és a szakmámba vágó gyakornoki majd főállást is vállalni. Leginkább azért szerettem itt tanulni, mert a SZEngine-nél kipróbálhattam mindazt, amiről az előadásokon hallottam, s így komplex ismeretekre tehettem szert. Nem csak azt sajátíthattam el, hogyan szereljek vagy állítsak össze egy motort, hanem azt is, hogyan érdemes megszervezni a munkafolyamatokat, hogyan építsek fel egy kutatás-fejlesztési projektet. Emellett lehetőséget kaptunk arra is, hogy kommunikációs és vezetői képességeinket is javítsuk, ami szintén elengedhetetlen összetevője a sikernek

– vélekedett Gyuris Attila.

Mint mondja, örömmel tapasztalta azt is, hogy a Széchenyi István Egyetem stratégiai célként kezeli a hallgatói körében a vállalkozói kultúra kialakítását, és ezzel egyidejűleg azt, hogy minél több, az akadémiai közegben született innovatív ötlet jusson el a piacra és a sikeres üzleti megvalósítás szakaszába.

Ehhez az ADT is óriási támogatást kapott az egyetemtől és a felkészült mentoroktól. Mellénk álltak, hátteret és segítséget biztosítottak a tervünk kidolgozásához. Megtanították nekünk, hogyan érvényesülhetünk a befektetők előtt és milyen előnyökkel jár, ha a túl nagy álmok helyett inkább erősségeinkre koncentrálunk

– fejtette ki a fiatal szakember.

Közel a piaci bevezetéshez

Arra a kérdésre, hogyan változtatta meg mindennapjait az elnyert 66,5 millió forintos támogatás, nevetve azt mondta, „hosszabbá tette azokat”, hiszen mint kiderült, vállalkozásukra főállása mellett szabadidejében jut ideje, viszont azt így kollégáival teljes egészében az ígéretes szerelemprojektre áldozhatja.

Az ADT innovációja tavasszal a tesztelés fázisába érkezik, miután a motor a valóságban is bizonyít, a tervek szerint már idén júniusban a piaci bevezetés sikerére kell koncentrálniuk. „Izgalmas időszak előtt állunk, célunk, hogy megismertessük hazánk és a környező országok autóipari szakembereivel, mire vagyunk képesek, és bízunk benne, hogy innovációnk hatással lehet a jövő kutatásaira” – beszélt zárásként terveikről.