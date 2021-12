Az egyesület javára sok vállalkozás, magánszemély és iskola is gyűjtött tartós élelmiszert, édességet, tisztító- és takarítószert, játékokat, ruhákat és mintegy kétszáz cipősdobozt is. A Családok Átmeneti Otthonában élő valamennyi gyermeknek lesz így a karácsonyfa alatt ajándék és édesség, de ezen túl is sok családot segített ez példaértékű összefogás.

Balázs Bence SMA-val küzdő mosonszentmiklósi kisfiú kíváncsian bontotta ki az ajándékát. A csomag egy Lego tűzoltóállomást rejtett.