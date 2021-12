A koncerten és a lemezen is közreműködik a Győri Révai Miklós Gimnázium Zenei Műhelyének kórusa, és a csornai Széchenyi István Általános Iskola Széchenyi Népdalköre. Mint megtudtuk, Szarka Tamás zenekarával a koncerten az új lemez keresztmetszetét mutatja be, amelyen a legismertebb európai karácsonyi dallamokat öltöztette új köntösbe. Az új dalok mellett természetesen felcsendülnek majd a közönség régi nagy kedvencei is.

„A lemez megszületésének gondolatát az adta, hogy szerettem volna tudatosítani magamban, és azokban, akik a dalokat hallgatják, hogy Európát továbbra is sok millió kívül-belül gyönyörű keresztény is lakja. Nézzünk egymásra és merítsünk erőt egymásból. Ha megtaláljuk egymást, talán nagyobb nyugalommal tekintünk a jövőbe. Emellett mindig érdekelt más európai nemzetek karácsonyi zenei világa, hogy ők milyen dalokkal ünneplik sok–sok száz éve az egyik legszebb keresztény ünnepünket” - mondta Szarka Tamás az új albummal kapcsolatban.

Különleges dallamok

A magyarok mellett, német, olasz, francia dallamok kerültek a lemezre. “Felkutattam ezeket, visszafejtettem a gyökereiket majd magyarítottam őket. Olyan érdekességekre bukkantam, mint például az a dal, amit ma is sokan ismerünk, és kiderült róla, hogy VIII. Henrik, Boleyn Annához írt szerelmes éneke. Valaki pár száz éve azonban karácsonyi verset írt rá. Így szelídült egy ugyanazon dalban a szerelem szeretetté - mesélte Szarka Tamás. Hozzátette: “Milyen lenyűgöző, hogy a két fogalom a magyar nyelvben külön szót kapott, miközben nagy világnyelveken ez egyszerűen hiányzik, hiszen szerelemnek és szeretetnek szinte semmi köze egymáshoz ”

“Ebben a pandémiás időszakban nyáron vehettünk egy nagyobb levegőt, akkor gondoltam, hogy nagyon hiányozna a lemezről egy csodálatos kórus éneke. Ekkor kértem fel Pálfalvi A. Jánost, aki azonnal igent mondott. Nagy örömömre Szabó Rita vezetésével a csornai népdalkör énekesei is csatlakozni tudtak ehhez a közös munkához. Izgatottan várom, hogy együtt állhassunk a győri közönség elé” - mondta a zeneszerző.

Profizmus és izgatottság

Pálfalvi A. Jánost, a Révai-gimnázium kórusvezetőjét régi barátság és sok közös munka köti össze Szarka Tamással. Az első együttműködésük még 2010-ben volt, amikor az Egyetemi Sportcsarnokban lépett fel a Ghymes a „Szerelmes szabadság” című műsorral. Ezt követően pedig a tanárúr hívta őket Győrbe, az „Énekel a város” program zárókoncertjére. Legutóbb két éve álltak együtt színpadra.

“Minden diákom ismerte már Szarka Tamás dalait, a nagyobbak közül néhányan énekeltek is már vele” - mesélte Pálfalvi A. János.

A Győri Révai Miklós Gimnázium Zenei Műhelyének kórusa nem csak a koncerten lesz hallható, hanem közreműködtek a lemezfelvételen is.

“Saját felvételekkel már korábban is próbálkoztunk, de ilyen szintű professzionális felvételt még nem készítettünk. Köszönhetően az iskolám vezetőitől, tanártársaimtól kapott próbabeli segítségnek, a kórus igazán nagyon jól teljesített” - mesélte Pálfalvi A. János. A fellépéssel kapcsolatban hozzátette, van bennük egyfajta koncert előtti izgatottság, de ezen biztosan átsegítik majd őket Szarka Tamás gyönyörű gondolatai, verssorai.

Gyakran énekelt dalok, új élmény

A csornai Széchenyi István Általános Iskola Széchenyi Népdalköre számára nagy élményt jelentett a lemezfelvétel a győri Révai-gimnázumban.

A csornai Széchenyi István Általános Iskola Széchenyi Népdalköre nem először szerepel együtt Szarka Tamással. Három évvel ezelőtt már egy karácsonyi koncerten léptek közösen színpadra. A három évvel ezelőtti karácsonyi koncertre már csak a mostani nyolcadik osztályosok emlékeznek, ezért a legtöbb tanítványomnak új élményt jelent a Szarka Tamással való munka. A dalait persze ismerik valamennyien, hiszen gyakran énekeljük őket műsorainkban. A Széchenyi Népdalkör és a Révai Miklós Gimnázium jó együttműködésének köszönhetően kerültünk egyébként közel Szarka Tamáshoz, hiszen ottani kolléganőm javasolt bennünket" - fogalmazott Szabó Rita, a csornai iskola énektanára.

A Széchenyi Népdalkör közreműködik Szarka Tamás új lemezén is, az Európa karácsonya címűn is. "Gyönyörű dalokat írt, csoda szép szövegekkel. Nem könnyű anyag, de szívesen tanultuk meg, mert csodálatos"- jegyezte meg Szabó Rita. A lányok izgatottan készülnek a koncertre is. Hasonlóban még nem volt részük, ahogy a CD-felvétel is nagy élményt jelentett számukra.