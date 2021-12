Egy tonna használt sütőolaj a háztartásokból

Az ökováros-program céljai között kiemelt szerepe volt a hétköznapi tevékenységek során keletkező szennyező anyagok csökkentésének, ezért idén januárban első lépésként az önkormányzat használtsütőolaj-gyűjtésre ösztönözte a lakosságot. Az aktivitás keretében tizenegy hónap alatt összesen egy tonna olajat gyűjtöttek össze a lébényiek egy kifejezetten erre a célra kihelyezett konténerben, amelyet biodiesel alapanyagként hasznosítottak újra. A tavasz kezdetével a természet- és madárvédelem került a fókuszba: a város közösségi fecskefészek-akciójának eredményeképp műfészkeket helyeztek ki önkéntesek középületeken, amelyhez lakossági szinten is többen csatlakoztak, hogy a fecskeállomány növelésével mesterséges anyagok használata nélkül tegyenek a szúnyogállomány-csökkentésért.

Háromezer fő és egy teniszpályányi szemét

A város vezetése a szemétszedést is izgalmas közösségi összefogássá tudta alakítani: áprilisban versenyt hirdetett a város megtisztítására, a lébényi önkéntesek pedig összesen kétszáz négyzetméternyi szeméttől (többek között eldobott cigarettacsikkektől, műanyagtól, valamint elektronikai- és gumiabroncs-hulladéktól) szabadították meg a tereket. A szemétgyűjtés- és feldolgozás kis- és nagy léptékben is jelen van a városban, hiszen február óta a kormány támogatásával mezőgazdaságifóliahulladék-feldolgozó üzem is létesült, amellyel évente kezdetben mintegy 800 tonna műanyaghulladékot terveznek feldolgozni.

Helyi termelők, fenntartható divat

A tavaszi és a nyári hónapok is a környezetvédelem jegyében teltek Lébényben: az önkormányzat a helyi és szezonális fogyasztás népszerűsítésére közösségi kertet hozott létre, amelyben fűszernövényeket, zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek, továbbá a helyi termelők segítésére piacot is nyitottak, ezzel is ösztönözve a lakosságot a fenntarthatóbb fogyasztásra. A zöld szemlélet az idei évtől a divat és az öltözködés szintjén is megjelenik, a város történetében először ugyanis gardróbvásárt szerveztek, amellyel a fenntartható öltözködés fontosságára és a tudatos vásárlásra hívták fel a lébényiek figyelmét.

Zöldprogram az iskolákban

A zöldprogram a nyári táborok, valamint a szeptemberi iskolakezdési gyakorlatba is beépült: minden első osztályos fenntartható iskolai csomagot kapott a tanévkezdéshez, a Közösségi Ház udvarán pedig madárbarát tanösvény épült, amely a hazai madarak költését és téli etetését segítő mesterséges odúkat és etetőket mutatja be a diákoknak. Az őszi és téli hónapok is számos zöld elemet tartogattak: az októberi faültetési akció keretében fákat ültettek a lébényi játszóterekre, télen pedig a szelektív hulladékgyűjtés kerül terítékre, melynek keretében az önkormányzati fenntartású intézményeket látják el szelektív gyűjtőkkel.

Hónapról hónapra zöldebben

Célunk, hogy olyan, kis lépésekből álló hétköznapi rutint vigyünk a város életébe, amellyel hónapról hónapra közösen tehetjük zöldebbé a várost – mondta el Kovács Gábor. Lébény polgármestere hozzátette, 2021 végéig havi egy, összesen tizenkét programelemet valósítottak meg, de 2022-re is részletes fenntarthatósági edukációs akciótervvel készülnek, ilyen például, hogy az önkormányzati épületek mindegyikének működését megújuló energiával fogják biztosítani, továbbá kertészeti szakkört is indítanak diákoknak a hatékony kertgondozás elsajátításához.