A csornai önkormányzat megvásárolja a város központjában mintegy harminc éve üresen álló Richards-telephelyet. A kormány 600 millió forinttal támogatja a tervek megvalósítását, Minderről Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, kormánybiztos és dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester tartott sajtótájékoztatót ma délután. Elmondták: a 600 millió forint a vételárra, illetve némi felújítási, karbantartási munkákra lesz elegendő. Az adás-vételi szerződést a napokban írják alá a tulajdonosokkal.

Gyopáros Alpár kifejtette: az önkormányzat már 2006-ban is tett lépéseket azért, hogy megszerezze az ingatlant, illetve néhány évvel ezelőtt is próbálkozott a városvezetés. Akkor azonban nem sikerült megegyezniük. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin hozzátette: a terület hasznosítására több elképzelés is felvetődött már. Szóba került egy fedett vásárcsarnok, piac kialakítása, illetve a belváros parkolási gondjait is enyhítheti a Richards-telep.