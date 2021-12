A Miss Earth Hungary 2009 nyertese a következő sorokkal tudatta a követőivel, hogy babát vár: "Életem legszebb ajándéka. Már nagyon várunk!"

Kocsis Korinna nem szívesen beszél a magánéletéről, párkapcsolatáról csak annyit tudni, hogy már öt éve együtt vannak.

A vaol.hu megkeresésére Korinna elmondta, várandósságának negyedik hónapjában jár, és egyelőre nagyon jól viseli testének változásait. Az utóbbi időben már nehezen tudta eltitkolni örömét, hiszen az elmúlt hetekben látványos növekedésnek indult a pocakja.

– Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mivel azonnal összejött a baba. Alig várom a jövő évet, hogy édesanya legyek, egyelőre biztosan arra szeretnék koncentrálni. Az idei évem elég mozgalmasan telt, rengeteg munkával, forgatásokkal és fotózásokkal – mondta Korinna, aki azt is hozzátette, a munkát addig nem fejezi be, amíg a baba és a saját egészségét is szem előtt tartva képes lesz azt kényelmesen elvégezni. Korinna az ünnepeket idén külföldön tölti.