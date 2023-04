"A Szigetköz egyik csodájának tekinthető a lipóti Holt-Duna, ahol minden egyes nap tükröződik a naplemente. A környéken az állandóan nyugodt, csendes időjárásnak és a megfeszített víztükörnek köszönhetően a hét minden egyes napján szemet kápráztató a naplemente. A képek visszaadják azt a csodálatos pillanatot, amelyet a valóságban is láthatunk, az élményt fotók formájában megörökítettem és most meg is osztom a Kisalföld.hu olvasóival is" - írta Olvasónk.

A lipóti Holt-Dunánál készült naplementés fotókat itt megtekintheti: