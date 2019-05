Hamilton és Vettel autóján emlékezik meg Niki Laudáról - fotók

Fotó: MTI/AP/Luca Bruno

Sebastian Vettel autójára a május 20-án hetven éves korában elhunyt Niki Lauda háromszoros osztrák Forma-1-es világbajnok neve, Hamiltonéra pedig a "Köszönjük, Niki!" felirat került.Az F1 egyik legnagyobb alakja pályafutása alatt 171 futamon indult, 25-ször győzött, közte 1975-ben és 1976-ban Monacóban.A festéseket a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Monacói Nagydíjának első szabadedzésén a monte-carlói utcai pályán lehetett látni. A futamot május 26-án rendezik.Toto Wolff csapatfőnök pénteken a Monacói Nagydíj helyszínén jelentette be, hogy az "ezüstnyilak" állandó dísze lesz a legendás osztrák pilóta szignója. Emellett Monte-Carlóban a "Danke Niki" felirat is látható lesz a kocsikon."Nehéz alig pár nappal a halála után bármit is mondani. Úgy érzem magam, mint egy zombi" - jelentette ki Toto Wolff. "Elvesztettük egy mentorunkat, tanácsadót, külügyminisztert és minden előtt egy barátot" - tette hozzá a Mercedes képviseletében, amelynél Lauda 2012-ben felügyelő bizottsági majd résztulajdonos elnök lett, és nagy része volt Lewis Hamilton leigazolásában.A 70 évesen elhunyt Laudáról megemlékezett korábbi istállója, a Ferrari is, amely elhelyezte a nevét Sebastian Vettel és Charles Leclerc autóján.