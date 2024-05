A LEGO nem csak a tantárgyak és módszertanok mentén alkalmazható nagy eredménnyel, hanem a társas kapcsolatok fejlesztésére, az érzelmek kifejezésére is fantasztikus lehetőség. Ez a szakmai továbbképzés az első mérföldkő az innováció tekintetében. Szeptemberben a hallgatók képzésével is elindulunk, szeptember végén pedig várhatóan felavathatjuk a Benedek Elek Karon a LEGO-tanszéket és laboratóriumot, amit nem csak a hallgatók, hanem a városban és környékén élő pedagógusok, óvodapedagógusok számára is nyitottá teszünk.