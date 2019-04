Családbarát mobilapplikációt mutattak be

A családbarát - pelenkázó-, szoptatóhelyiséget működtető - intézmények, szolgáltató- és bevásárlóközpontok listáját tartalmazó mobilapplikációt mutattak be pénteken Budapesten.



Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Családháló elnevezésű alkalmazás elindítása alkalmából hangsúlyozta: a magyar kormány 2010 óta családbarát országot épít, ezért örömmel tapasztalják, hogy egyre szaporodnak a családokért dolgozó civil kezdeményezések országszerte.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a családok megerősítéséről folytatott nemzeti konzultáció is megerősítette: a társadalom támogatja azt a törekvést, hogy az erős családok váljanak a nemzet alkotóköveivé. Ezt szolgálja a kormányzat családtámogatási programja is - tette hozzá.



Ezen törekvéseket mindinkább magukénak érzik a civil szervezetek és a gazdaság szereplői; a családok mindennapi életét segítő kezdeményezések sorába illik a Családháló alkalmazás is - mondta Beneda Attila.



Székely Attila, az applikációt létrehozó Családháló Alapítvány képviselője arról beszélt, hogy 9 hónapos munkával gyűjtötték össze azon intézmények, áruházak listáját, amelyek segítik a kisgyermekes szülők ügyintézését, bevásárlását.



Mindennek nyomán több mint ezer helyszín érhető el az alkalmazással. Ezek, a többi között lehetővé teszik, hogy a szülők tisztába tegyék vagy megszoptassák kisgyermeküket - fűzte hozzá.



Közlése szerint azt tapasztalták, hogy a kormányhivatalok, kormányablakok mindegyike eleget tesz ennek a követelménynek, illetve a nagyobb áruházak, közművelődési és szolgáltató intézmények döntő többsége is.



Arról is beszámolt, hogy a kormányzat 7 millió forinttal támogatta az applikáció megvalósítását.



Az alkalmazás egy térkép segítségével jeleníti meg a családbarát helyeket. Tájékoztatást kaphatnak a felhasználók az intézmény által nyújtott családbarát szolgáltatásokról, illetve útvonaltervező is segíti a tájékozódást.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)