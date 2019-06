VOLT 2019 Sopron - Videón a VOLT! - Mennyiért kapunk sört, fröccsöt és palacsintát? Mutatjuk! - videó, fotók

Péntek 20.40 - Élőben a VOLT-ról - így jutunk be a fesztiválra

Péntek 17.00 - A fertődi Esterházy-kastély és a nagycenki Széchényi örökség standja a VOLT-on, ahol te is lehetsz

Péntek, 12.48 - Palacsinta fesztivál is van a VOLT-on

Házasság lett a VOLT-os buliból



Menyasszonyi ruhában sétált be a VOLT kapuján Pete-Pikó Emőke, aki férjével, Kocsis Mátéval tíz évvel ezelőtt a fesztiválon ismerkedett meg. Az ifjú pár arra is emlékszik, milyen dal szólt, amikor meglátták egymást. Menyasszonyi ruhában sétált be a VOLT kapuján Pete-Pikó Emőke, aki férjével, Kocsis Mátéval tíz évvel ezelőtt a fesztiválon ismerkedett meg. Az ifjú pár arra is emlékszik, milyen dal szólt, amikor meglátták egymást. Cikkünk itt olvasható >>

A VOLT gasztrokínálatát látva biztos, hogy senki nem marad éhesen, gondoltak a vegetáriánusokra, a vegénokra, a glutén- vagy laktózmentesen étkezőkre is. Az édesszájúaknak külön jó hír, hogy a VOLT idén otthont ad a Palacsinta fesztiválnak, ahol különlegesebbnél különlegesebb finomságokat kóstolhatunk meg. A klasszikus gundel 1400 forint, a tepsis rakott palacsinta - dió, alma, mák, szilvalekvár - 1500 forint.Ha nem édeset ennénk, akkor van négy sajtos 1400-ért, vagy bolognai lazacsinta házi tejfellel 1600-ért. Ezeket a különleges palacsintákat a borudvarban találjuk. Egyszerű, de nagyszerű a sertészsíros kenyér 600 forintért, vagy a kolbászos kenyér 700-ért. Hamburgereket leírhatatlanul sok variációban kaphatunk, 1200 forinttól kezdve határ a csillagos ég, az óriás pizzaszelet 800 forint, a gyros pitában 1300, boxban 1500.Miután csillapítottuk éhségünket, nézzük az italokat. A Poncichter negyedben a kis fröccs 570 forint, a nagy fröccs 1040, a hosszúlépés 670. Fél liter csapolt sör 640-720 forint, a dobozos sör 520-830 forint. A pálinka két centje 600 forintért, 4 centje 1100, 1250 forintért kapható. A fél literes ásványvíz 450 forintot, az üdítőkért 490-et kérnek. Természetesen a kínálat az italok terén is végtelen.A nagyszínpadon délután 5 órakor kezd az Irie Maffia, utánuk jön Majka, majd az amerikai Black Eyed Peas, a pénteki programot itt Robin Schulz bulija zárja. De lesz ma Hiperkarma, Quimby, Honeybeast is, és érkezik LP.

Péntek, 01.26 - Így tomboltunk Slash koncertjén

Csütörtök, 18.05 - A fesztiválozók eddig megúszták egy kis esővel, az idő kellemesen lehűlt.

10.33 - A csütörtöki felhozatal

volt.hu-n. A VOLT nagyszínpadát csütörtökön délután 5 órakor a Useme nyitja, utánuk jön a Punnany Massif, majd a Tankcsapda 30 éves születésnapi koncertje. A tankokat követően érkezik Slash és zenekara. Utána őrületes retróbuli várható a Magenta Színpadnál: jön a 2 Unlimited, a Culture Beat, vagy például Sash! Részletes program a-n.

Csütörtök 10.25 - A Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakemberei is részt vesznek az idei VOLT Fesztiválon



A június 26-án megkezdődött fesztiválon a prevenciós előadók, az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan ismét hasznos tanácsokkal látják el a rendezvényre látogatókat a vagyonvédelem, az internetbiztonság, drogperevenció és a konfliktuskezelés témaköreiben.



A bűnmegelőzési munkatársak interaktív előadásaik végén, már az első napon is arra buzdították az érdeklődőket, hogy online kvíz, illetve KRESZteszt kitöltésével mérjék fel tudásukat, vagy a részeg szemüveg használatával győződjenek meg arról, hogyan befolyásolja érzékszerveiket az alkoholfogyasztás. A szakemberek a bűnmegelőzési tanácsok mellett hasznos ajándékokkal lepték meg az aktívan közreműködő látogatókat.



A rendőrök a gondtalan és biztonságos szórakozás érdekében az alábbiakra hívták fel a fesztiválozó fiatalok figyelmét:

Mondjon nemet, és hagyja ott a társaságot, ha valamilyen tiltott szerrel kínálják!

Kerülje a hazafelé vezető úton a sötét, kietlen helyeket!

Szervezze meg, hogy ne egyedül kelljen hazamennie!

A hátizsákok, vállra akasztható táskák egy koncerten nem biztonságosak. A táskáját – a zseblopások elkerülése érdekében – tartsa a teste előtt!

Kizárólag annyi készpénzt, illetve értéket vigyen magával, amennyi feltétlenül szükséges!

A táskában az okmányokat, a pénztárcát, a mobiltelefont célszerű – egymástól elkülönítve – a belső zsebbe vagy a táska belső rekeszeibe rakni. Iratait lehetőleg ne a pénztárcában, a bankkártyát pedig soha ne a hozzá tartozó PIN-kóddal együtt tárolja!

Csütörtök 7.10 - Újabb fotók

21.56 - Sok-sok fotó az 1. napról

20.17 - Segítenek a tűzoltók

13.30 - Nem érték el a különböző szolgáltatásokat a kempingezők



12.55 - Jó tudni: néhány hasznos infó

Szerda 10.55 - Autizmusról a VOLT-on

Szerda 7.40 - videón az új helyszín





Kedd - Újabb fotók

16.00 - Megnyitotta kapuit a VOLT

Kedd 10.10 - Új helyszínen a VOLT

Hétfő 11.35 - VOLT vonattal, VOLT kombinált jeggyel a VOLT Fesztiválra!

Idén is lesz GYSEV stand a VOLT Fesztiválon: a vasúttársaság kitelepített jegypénztárt állít fel, amely csütörtökön délután 2 és este 6, pénteken és szombaton pedig délelőtt 10 és este 6 óra között tart nyitva.



Emellett forgalmi szimulátorral, vasútbiztonsági bemutatókkal, játékokkal és nyereményekkel várja a fiatalokat a GYSEV a főbejárat közelében felállított standnál.

"All my love Anastasia, Anastasia" - énekeljük még mindig, mintegy másfél órával a Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators koncertje után. De mit énekeljük; ordítjuk a dalt torkunk szakadtából. Mindenkit megkímélve - az esetleges halláskárosodástól -, nem ezt a produkciót rögzítettük, hanem azokat a perceket, amikor Todd Kerns és Slash együtt énekelt, közben pedig bejött a tömegbe a Big Dancers csapata.Egyébként Slashék egyetlen egy Guns N' Roses dalt játszottak, a Nightraint. Nem volt Paradise City, sem Welcome To The Jungle, mint amikor 2015-ben ugyanígy a VOLTon jártak, a formáció most a saját dalait hozta, többet a tavaly megjelent Living the Dream albumról. És ez így is van jól! Mi nem láttunk elégedetlenkedőket, sőt, a taps és az ováció percekig tartott az utolsó szám után, miközben az együttes tagjai pengetőket dobáltak, de Myles Kennedy még a dallistás papírt is leadta a közönségnek, hatalmas mosollyal az arcán.Nincs VOLT eső nélkül, és bár eddig forróság volt és ragyogó napsütés, most gyülekeznek a felhők Sopron felett. Dörög az ég és feltámadt a szél.erre a néhány napra és ugyanazt a kedvezményes 400 Ft-os jegyet kínálja a karszalagos voltosoknak, mint a helyieknek! Ennyibe kerül a Tűztorony-belépő.Locsolás a nagy melegben, mindenkinek jól esik a hűsítő vízpermet - a fertőrákosi önkéntes tűzoltók jóvoltából.Kipróbáltuk, a kártyás fizetés zavartalanul működik, a Visa érintős kártyánkat is elfogadták, az applikációban azonban még nem sikerült felvinnünk a karszalagot és ott feltölteni. Pin kód hibát ír, pedig helyes számot adtunk meg. Így végül is nem gond, csak jobban szerettünk volna keretet szabni a költekezésnek és nem a bankkártyánkat kihozni.Most szünet a nagyszínpadon, az emberek töltődnek, hamarosan érkezik a Cypress Hill és indul a buli a legendás hiphop együttes dalaira. Ganxsta Zolee is a VIP-ben bulizott a Papa Roach alatt. Zolee jó fej, laza, mindenkivel vállal közös képeket.A tűző nap és a forróság ellenére rengetegen tombolnak a Papa Roach nagyszínpados koncertjén. Az együttes az imént a Prodigy elhunyt frontemberére emlékezett, áthangszerelve játszották a Firestartert. A dal végén Keith Flint nevét skandálta a tömeg.Az idei Telekom VOLT Fesztivál rekord látogatottságú napjának ígérkezik a mai. A szerdán fellépő Slipknot, Cypress Hill, Papa Roach és még nagyjából 50 fellépő koncertjére 40.000 vendéget várnak Sopronba. A kánikula ellen árnyékolókkal és párakapukkal védekeznek a szervezők.Az idei egy próbaév, hiszen a VOLT új helyszínén lesz még mit fejleszteni – ezt a szervezők is tudják. Ezért is történhetett, hogy nem indult zökkenőmentesen szerda: a kempingezők arra panaszkodtak, hogy nem tudtak belépni a fesztivál területére, sokáig nem érték el a különböző szolgáltatásokat, negyed órán át sétáltak a tűző napon egy fröccsért, vízért, sörért.Délutánra aztán már minden vendéglátóhely elkészül. Összegyűjtöttük a tudnivalókat a karszalagos fizetésről, repohárról is.Egy igazán zúzós nap áll előttünk, ahol a húrok közé csap a, jön a sajátos megjelenéséről jól ismert, és bulizhatunk a legendás kaliforniai hiphopegyüttes, akoncertjén is.Összegyűjtöttünk néhány hasznos információt a már beköltözött fesztiválozóknak és azoknak is, akik még csak készülnek Sopronba.Mivel fesztiválparkoló kapacitása korlátozott, ezért a szervezők javasolják az egyéb közlekedési opciókat, ilyen például a telekocsi, vagy a hivatalos transzferbusz. Ugyanakkor helyi buszjáratokkal is kiválóan megközelíthető a VOLT, a 12V járat a fesztivál helyszíne és a GYSEV pályaudvar között közlekedik. A rendezvény idején 9 és 14 óra között óránként, 14 órától másnap 4.30-ig harminc percenként járnak a buszok. A fesztivál a 12V-n kívül még megközelíthető az 1, 2, 12, 12A, és 32-es járatokkal.Többen kérdezték, ezért a szervezők leszögezték: a vócser információival ellentétben nincs online check-in a VOLT-on. A vendégek egyszerűen csak hozzák magukkal az előre megvásárolt jegyeket – kinyomtatva, vagy okostelefonon -, a bejáratnál pedig keressék a becserélőpontokat. A fesztiválon ˝érintős˝ bankkártyákkal és a karszalaggal is tudunk fizetni. Utóbbit érdemes a VOLT applikációján keresztül feltölteni, így elkerülhetjük a sorban állást.A fesztiválon az első ital vásárlásakor egyszeri, 450 forintos díjat kell fizetni, a későbbi vásárláskor pedig automatikusan egy új, tiszta poharat kapunk az előzőért cserébe. Ha nincs kedvünk magunknál tartani az üres poharat, akkor egy kis bilétát adnak cserébe, később ezt kell bemutatni az új pohárért. Visszaváltásra nincs lehetőség, érdemes hazavinni a poharat emlékbe, hogy egész évben legyen egy kis VOLT hangulat otthon is.A fesztivál területén rengeteg wc és mosdó várja a látogatókat. A kempingben lévő tusolókat kempingjeggyel lehet használni, amit külön kell megvásárolni, a fesztiválra szóló belépőjegy nem tartalmazza. A napi kempingjegyek ára 1 990 forint, a négynapos kempingbérlet 4 990 forint. A kempingben elérhető további szolgáltatások: csomagmegőrző, értékmegőrző, telefontöltőpont, karszalag-feltöltés, recepció., a Balaton Soundon, a Strand és a Sziget Fesztiválon hívja fel a fiatalok figyelmét az autizmussal élőkre a Út a Mosolyért Alapítvány - mondta az alapítvány elnöke szerdán az MTI-nek.Szijjártó-Nagy Szilvia kiemelte, hogy az autizmussal élő emberek sok odafigyelést és törődést igényelnek, speciális élethelyzetüket a fiatalok azért érthetik meg könnyebben, mert ők a legnyitottabb korosztály.Kampányuk lényege, hogy a MOL Nyrt. ötszáz forintot fizet minden feltöltött kép után az első Autista Krízisház és Oktatási Központ létrehozásához; a fényképeket az #együttazautistákért hashtaggel várják a közösségi oldalaikon.Az alapítványnak a központ létrehozásával az a célja, hogy hosszútávú megoldást tudjanak nyújtani az autizmussal élők számára. A fesztiválokon való részvétel és az autizmusra való figyelemfelhívás is a célkitűzés része.Szijjártó-Nagy Szilvia kiemelte azt is, hogy a tavaly decemberben indított 13616-os adományvonalukra várják a hívásokat. Egy hívás ötszáz forinttal támogatja az alapítvány célkitűzéseit.Elmondta azt is, hogy tavaly szintén négy nagy hazai fesztiválon voltak jelen kampányukkal, amely nagy sikert aratott.Megnyitotta kapuit a 27. Telekom VOLT Fesztivál, öt nap alatt mintegy kétszáz program várja a látogatókat. Többen már reggel óta sorban álltak, hogy az elsők között léphessenek be az új kempingbe, a fesztiválozókat hűsítő vízpermettel locsolták a nagy melegben.Köztük volt Oláh Cintia is, aki hajnalban indult a barátaival Mosonmagyaróvárról. - Eddig minden rendben ment, nagyon kíváncsi vagyok az új helyszínre. Több fellépőt is várok, de talán leginkább a Slipknot koncertje érdekel - fogalmazott.Oláh Cintiához hasonlóan a Budapestről érkezett Kovács Zoltán is több órát állt sorban a kapunyitásig, de ez mit sem vont le a jókedvéből. - Négyen érkeztünk, épp a sátrainkat állítjuk fel, utána az első utunk a zuhany alá vezet. Jobban szerettünk ugyan a fás részen kempingezni, de nem aggódom amiatt, hogy most nincs árnyék, így is jó buli lesz – mondta.Az új helyszínnel először a keddi sajtóbejáráson ismerkedhettünk. – Sopronnak mindössze pár hónapja volt arra, hogy a VOLT indulására elkészüljön a terület. Utak épültek, víz- és csatornahálózatot telepítettek. Negyed század után méltó körülmények között készülhettünk számos világsztár és százezernél több hazai- és külföldi vendég fogadására, hiszen a VOLT ma már az egyik legnagyobb turisztikai esemény idehaza – fogalmazott Lobenwein Norbert alapító-főszervező. Hozzátette, az idei egy próbaév, most mintegy nyolcvan százalékban készültek el a tennivalókkal, ezután évről évre a további fejlesztéseken dolgoznak majd.A bejáraton átlépve utunk a soproniak kedvelt helyszínére, a Poncichter negyedbe vezetett, itt és a közelében lévő VOLT Ligetben is találtunk fás, árnyékos részeket, ahol hűsölhetünk a nagy forróságban, megpihenhetünk a a bulizásban. A ligetből beláthatjuk a hatalmas rétet, ahol a színpadok mellett például az óriáskerék, a különböző kiszolgálóegységek és teraszok is helyet kaptak.Fülöp Zoltán, a fesztivál másik alapító-főszervezője elmondta, a nagyszínpad előtti küzdőtér mintegy 30-35 ezer embert képes befogadni. A nagyszínpad egyébként a robotos téma helyett idén egy olyan dekorációt kapott, amelyen a színek dominálnak.A VOLT 10 helyszínén összesen 200 program várja a látogatókat. A legnagyobb érdeklődés a szerdai napot kíséri, amikor a Telekom Nagyszínpadon olyan legendás csapatok váltják egymást, mint a Papa Roach, a Cypress Hill és a Slipknot. A többi nap fő fellépői között van még a slágergyáros Black Eyed Peas, a gitárhős Slash, az újra aktívan koncertező Ugly Kid Joe, és itt ünnepli 15. születésnapját a jubileumi fesztiválshowt ígérő, számos vendégfellépővel kiegészülő Halott Pénz is.A 2019-es VOLT Fesztivál önálló helyszínnel emlékezik meg a 30 évvel ezelőtt, Sopron mellett megtartott Páneurópai Piknikről. A helyszín könnyed, „fesztiválos" formában idézi meg '89 és a határnyitás eseményét, főképp azokat a fiatalokat célozva, akik életkoruknál fogva keveset tudnak az akkori eseményekről. A nappali közösségi, pihenő helyszín esténként házibulivá változik: egy KGST-gyártmány lakókocsiból létrehozott dj-pultból 80-as évekbeli zenék szólnak majd. A helyszín a 30 éve szabadon emlékév támogatásával és szakmai partnerségével valósul meg.Megszokott, hogy a VOLT minden évben zászlajára tűz egy olyan ügyet, amelyre a fesztiválozók figyelmét kívánja felhívni. Tavaly az Út a Mosolyért Alapítvánnyal összefogva az autizmus volt a központi téma, idén a Média Unióval együttműködve a “Minden tanár rocksztár!" elnevezésű kampánnyal a tanárok és a tanári pálya megbecsülésének fontosságára összpontosítanak. A Telekom VOLT Fesztivál sztárjai örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez, és vállalták, hogy videóüzenetben mondják el, mi mindent köszönhetnek kedvenc tanáraiknak.Május 21. óta hazánkban is használható az Apple Pay. Már a magyar felhasználók is hozzáadhatják bankkártyájukat a Wallet alkalmazáshoz, hogy készüléküket a bankkártyaterminálhoz érintve fizessenek. A 27. Telekom VOLT Fesztivál lesz az első nagyfesztivál Magyarországon, amin az Apple Payt is lehet majd használni, a fesztivál integrált fizetési- és beléptetési rendszerét működtető Festipaynek köszönhetően.16 órakor a kemping és a főbejárat is megnyílt a látogatók előtt, indul az idei VOLT Fesztivál!Harka irányába épült tovább a fesztivál. Az új helyszín megújult környezetet és új színpadokat, programokat is jelent.Június 25-én új helyszínen, a korábbi szomszédságában nyitja meg kapuit a 27. Telekom VOLT Fesztivál. Az új helyszín megújult környezetet és új színpadokat, programokat is jelent. A VOLTra jellemző sokszínűség jegyében hazai- és világsztárok egész sora érkezik Sopronba: színpadra lép a Slipknot, a Black Eyed Peas, Slash, a Cypress Hill, Parov Stelar, Robin Schulz és a Papa Roach és itt ünnepli 15. születésnapját a Halott Pénz. A Telekom Magenta Vibe Chatbotjával pedig hozzáférést kaphatnak a fesztiválozók a titkos bulikhoz és exkluzív élményekhez. Kedvezményes jegyek június 14-ig kaphatók.A MÁV-START és a GYSEV kombinált – a soproni helyi buszjáratok korlátlan használatát is biztosító – jegyet kínál a VOLT Fesztiválra vonattal utazó diákoknak. A VOLT kombinált jegy a két vasúttársaság Budapest és Sopron között közlekedő járatain egy útra vagy menettérti utazásra használható fel, június 25-től július 1-jén éjfélig.A fesztiválra utazó fiataloknak kedvezményes, kombinált jegyváltási lehetőséget biztosítanak a vasúttársaságok a Keleti pályaudvar–Kelenföld–Sopron között közlekedő VOLT vonatokra, valamint a különvonaton kívül a Budapest–Sopron–Budapest közötti menetrend szerinti járatokra is. A kombinált jegy annak érvénytartamán belül Sopronban korlátlan számú utazásra jogosít az ÉNYKK helyi buszjáratain.A VOLT vonatok a Keleti pályaudvarról Sopronba június 26-án és 27-én 9:31-kor, Kelenföldről 9:49-kor, Sopronból Budapestre június 27-én 4:08-kor, 30-án 4:08-kor és 11:18-kor indulnak.A VOLT kombinált jegyet kizárólag az érvényes magyar és nemzetközi (EGT tagállamokban kiállított), nappali és esti tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezők válthatják meg.

