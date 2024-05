Soroksár–Credobus Mosonmagyaróvár 3-4 (1–2)

Soroksár, 300 néző. V.: Kovács J. Z.

Soroksár: Mergl – Kaján, Shadirac (Borbély B., 86.), Kékesi, Vincze Á. – Vass Á., Németh E. (Korozmán, a szünetben) – Varga Z. (Varga I., 72.), Köböl (Dragóner F., a szünetben), Gálfi (Dobos, 82.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter.

Mosonmagyaróvár: Slakta – Radics, Czingráber, Deák I., Horváth K. – Végső, Kapornai – Csóka D., Illés D. (Szendeff, 62.), Szabó B. (Papp L., 90+5.) – Puhtyejev. Vezetőedző: Nagy Ádám.

Gsz.: Gálfi (39.), Kaján (56.), Lovrencsics (89., 11-esből) ill. Illés D. (2.), Deák I. (5.), Kékesi (81, öngól), Szabó B. (86.)

2. perc: Szabó ugratta ki remekül Illést, aki higgadtan gurított a kapu bal alsó sarkába. 0-1.

5. perc: Egy szögletet követő kavarodás után Kaján a gólvonalról mentett, ám Deák közvetlen közelről a kapuba juttatta a labdát. 0-2.

39. perc: Szabadrúgást követően Köböl ívelte be a labdát be a jobbróll, Gálfi pedig a kimozduló kapust megelőzve juttatta a kapuba. 1-2.

56. perc: Kaján elől többször is elrúghatták volna a labdát, ám az végül Kaján előtt maradt, aki ziccerben higgadt tudott maradni. 2-2.

81. perc: Szabó B. távoli lövése a kapufáról Kékesi lábára pattant, aki nem tudta irányítani és az végül a saját kapujában kötött ki.2-3.

86. perc: Egy remek kiugratást követően Szabó B. volt higgadt a kapu előtt. 2-4.

89. perc: Lovrencsicset buktatták a 16-oson belül, a megítélt büntetőt higgadtan gurította a bal alsó sarokba. 3-4.

Nagy Ádám: - Mindig idegenben kellene játszanunk... Azt az arcát mutatta a csapatom ezen a mérkőzésen, amit látni szeretünk Két gyors gólt szereztünk a meccs elején, aztán egy kicsit leült a játék. A hajrában újabb két szép találatot értünk el és végül megérdemelten szereztük meg a három pontot.