Fertőszentmiklóson és Petőházán is több tízmilliós fejlesztések

Minden nap ünnep számunkra, amikor fejlődik városunk

Fotók: Magasi Dávid

– jelentette ki Horváth Tibor, Fertőszentmiklós polgármestere a beruházások átadásán.– Vadonatúj, 103 négyzetméteres védőnői tanácsadónk immár korszerű körülmények között fogadja a gyerekeket és a szülőket, míg Rákóczi utcai óvodánk komplett hőszigetelést kapott. A tetőzetre szerelt napelemes rendszer pedig az intézmény teljes áramigényét fedezi, s az idősek otthona is ilyennel bővült. A védőnői egység közel 25 milliós, az energetikai beruházás 87,7 millió forintos kormányzati támogatásból valósult meg. Barcza Attila országgyűlési képviselő örömének adott hangot, hogy a családok évében két olyan fejlesztés is befejeződött Fertőszentmiklóson, ami a célkitűzésekhez kapcsolódik. Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke kiemelte: a területfejlesztési pénzekről az érintettek bevonásával, helyben döntöttek, az energetikai beruházás pedig klímavédelmet is szolgál. A létesítményeket Simonics Péter plébános áldotta meg.Ezt követően Petőházán is átadási ünnepséget rendeztek: 2030 méter kerékpárosnyomot és 617 méter kétoldali nyitott kerékpárossávot avattak. Ezzel együtt 620 méteres hosszan új burkolattal és szegélyezéssel látták el a Fekete utat, s gyalogosjárda is épült. Piskolti Béla polgármester elmondta, a 67 millió forintos kormánytámogatással megvalósult Petőháza bekötése a Fertő-parti kerékpáros-hálózatba, továbbá a környék nagy üzemeiben, kereskedelmi egységeiben dolgozók is biztonságosan juthatnak el munkahelyükre. A kerékpársávokat Varga Imre plébános szentelte fel.