– Az első hullámos madárvonulás megtörtént, úton vannak a legkorábban költöző madaraink. Kezdték a gólyák, folytatták a gyurgyalagok, búbos bankák, fecskék – hogy csak néhány ismert, ám kevésbé hidegtűrő szárnyast említsünk. Október-novemberben jön a második hullámú vonulás, a meleg felé veszik majd az irányt a vízi- és parti madarak. A darvak is elindulnak a nagy útra, amiből egyébként egyre több mutatkozik a térségünkben.

Molnár István azt is elmondta, hogy ebben az időszakban szívesen készít alkonyi fotókat, s a virágok kedvelőinek ajánlott az árokpartokat figyelni, hisz sok helyen felbukkan az őszi kikerics.

Az ősz a gasztronómiának is kedvez.

– Most van az ideje az őzlábgombának és a rókagombának, mely igencsak jó aromájú. Nagy szerencsével találhatunk óriáspöfeteget, ami szintén jóízű. Felbukkan a mesékből ismert gomba, a légyölő galóca, ami kedvelt téma a fotósok körében. Attraktív megjelenésű a harkálytintagomba. A nagy őzlábgomba favorit a térségünkben. Nagy szerencsével találkozhatunk petrezselyemgombákkal, és ha jó az idő, mezei szegfűgombával. A gyilkos galóca összetéveszthetetlen a jellegénél fogva. Nem árt az óvatosság, aki nem jártas e területen, mutassa meg gombaszakértőnek a gyűjtése eredményét. A vadkörte, vadalma is ilyenkor potyog le, ami szarvasbőgéskor a szarvasoknak finom csemegét jelent. Megmutatja már magát a kökény, pirosodik a csipkebogyó. Már javában tart a nagy vadászünnepünk is. A szarvasbőgés a legkiemelkedőbb eseménye a szeptembernek. Az október már jellemzően a dámbarcogás időszaka – mondta Molnár István, aki még egy mondat erejéig visszautalt a szarvasbőgésre: – Benne van minden, a fájdalom, vágyakozás, elmúlás és az újjászületés.