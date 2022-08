Még pár hét és az óvodákban is elkezdődik a 2022/23-as nevelési év. Az elmúlt évek során a Szent Orsolya Óvodában nemcsak a pedagógusok részesültek számos elismerésben, hanem a szép új épület megalkotói is. Mind tervezői, mind kivitelezői részről több szakmai díjat is elnyert a 2018-ban átadott lővereki épület. Legutóbb idén májusban a magyar „Jövőt építünk” díjat érdemelte ki Józsa Dávid építész munkája. Korábban, 2019-ben Szlovéniában egy nemzetközi bírálóbizottság Építőipari Nívódíjat, egy évvel később pedig szintén egy nemzetközi zsűri a Big SEE Architecture Award – Winner díjat ítélte oda.

A nívós épület vidám, légiesen friss belső és külső megjelenésű. Az óvoda olyan, mintha egymásra rakott prizmákból épült volna fel, miközben a gyerekek vannak a középpontban. Ezt erősítik az olyan részletek, apró figyelmességek, mint például a kis bejárati ajtó, a csúszda, az ablakok. Azon szerkezeti, gépészeti megoldások pedig, mint a hőszivattyú, a felülethűtés, az árnyékolás a gazdaságos működést biztosítják.