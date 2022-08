Ha augusztus első hete, akkor szabadtéri RETRO-­Sopron a Jerevánon! Idén is fotókkal és legendákkal kelti életre a múltat Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum fotóadattár-­vezetője augusztus 5-én, pénteken 20.30-kor a szolgáltatóház belső, füves udvarán (Kodály Zoltán tér 12.). Itt indult el először a mozdony, de a gáz- és a vízszolgáltatás bölcsője is ez a terület volt. A nosztalgikus felvételek révén Újteleki városrész történetét ismerhetik meg az érdeklődők. Az ingyenes nyáresti program szervezői székekkel készülnek, de a piknikezni vágyók akár plédet, kempingszéket is hozhatnak. Rossz idő esetén a rendezvényt augusztus 12-én, pénteken tartják meg.