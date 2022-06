Az óvári csapatban több próbajátékos is lehetőséget kapott a mérkőzésen, míg a másik oldalon a magyar játékosok mellett (a korábbi NB I-es gólkirály Hahn János, az ETO nevelés Szánthó Regő, az U21-es válogatott kapus Veszelinov Dániel, az olasz Palermóban is megforduló Balogh Norbert) mellett Adrian Gula már a válogatottaktól visszatérő labdarúgókra is számíthatott (Blackman - Panama, Davis - Panama, Ciganiks - Lettország, Krstovic - Montenegró).

Az 5. percben Szánthó Regő jobb oldali szögletét Kruzliak lőtte közelről a hálóba. 1-0. A félidőben mindkét vezetőedző alaposan felforgatta a kezdőcsapatot. Az 50. percben Illés jobb oldali szögletét Horváth Kevin csúsztatta meg a hosszú érkező D’Ursonak, aki egy átvétel után a bal alsóba lőtt. 1-1. A 72. percben Ciganiks bal oldali szögletét Dimun 11 méterről fejelte a bal alsó sarokba. 2-1. A mérkőzés mindhárom gólja szögletből született.

A Credobus Mosonmagyaróvár remekül helytállt a szlovák bajnokság egyik élcsapata ellen. Az európai kupaszereplését július 7-én, a Cliftonville ellen megkezdő DAC-nak sok sikert kívánunk az új idényre, megtiszteltetés volt, hogy ellenünk játszották az utolsó előtti felkészülési meccsüket. Az óvári csapat szerdán az NB II-es Dorogot látja vendégül.

DAC 1904 – Credobus Mosonmagyaróvár 2-1 (1-0)

Dunaszerdahely, 200 néző

V.: Malárik

DAC: Veszelinov – Davis, Muhamegbegovic, Kruzliak, Veselovsky, Njie, Moumou, Szánthó, Blackman, Balogh, Kristovic.

Cserék: Trnovsky (kapus), Maric-Bjekic, Andzouana, Brunetti, Ciganiks, Dimun, Hahn, Ramadan, Andrezinho, Rymarenko, Nebyla, Sharani, Vitális

Credobus Mosonmagyaróvár: Heinrich - Czingráber, Debreceni, Deák, Horváth K., Végh B., Tóth L., Gáncs, Stoiacovici, Illés, Boros G.

Cserék: Slakta, Molnár M. (kapusok), D’Urso, Simita, Nagy K., Szabó R., Nagy Z., Hulicsár, Borsodi, Buglyó, Szabó L., Papp Sz.

Gólszerzők: Kruzliak (5.), Dimun (72.) ill., D’Urso (50.)

Varga László: - Elégedett vagyok a látottakkal, hiszen egy olyan csapat ellen játszottunk szoros mérkőzést, amely az Európa Konferencia Ligában is érdekelt. Ez a találkozó remek lezárása volt a hétnek. Folytatjuk a munkát, és igyekszünk napról-napra, hétről-hétre tovább fejlődni, és készen állni a szezonkezdetre.