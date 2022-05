Zöld szemmel 1 órája

„Komposztáljunk közösen a városban!” – komoly összeg spórolható a szemétszállításon

Egy átlagos magyar lakos évente 120 kg szerves hulladékot termel. Ez egy 3 tagú háztartás esetén már 360 kg, vagyis minden nap 1 kg. A szerves hulladék környezetbarát kezelésének több alternatívája is létezik, amiket városi környezetben is elsajátíthatnak a kisebb ökológiai lábnyomra vágyó emberek – hívja fel a figyelmet a Humusz Szövetség legújabb kampányában. Kiemelik, hogy nem csak környezetvédelemért tehetünk a komposztálással, de a pénztárcánkat is kímélhetjük, hiszen harmadával kevesebb szemét keletkezik.

kisalfold.hu kisalfold.hu

Vágjatok bele közösen a komposztálásba!

Vágjatok bele közösen a komposztálásba!

A közösségi és a házi komposztálás céljai azonosak: a keletkező növényi eredetű szerves anyagok helyi komposztálással történő kezelése és felhasználása, ezzel együtt a szerves anyagok hulladékká válásának elkerülése, ezen anyagok eltérítése-mentesítése a további kezeléstől: lerakástól, égetéstől, melyek Komoly pénzeket foghat egy társasház, ha komposztál A hazai jogszabályok alapján a közösségi komposztálás a társas házi közösség saját növényi eredetű hulladékának helyben történő komposztálása és a kész komposzt saját célra történő felhasználása, amely tevékenység nem engedélyköteles. A környezetvédők felhívják rá a figyelmet, hogy egy társasház a komposztálásra való átállással jelentős pénzösszegeket spórolhat meg a szemétszállításon, írják közösségi komposztálásról szóló cikkükben, melyből az is kiderül, hogy a fővárosban hol van lehetőség szerves hulladék leadására. A Humusz Szövetség azt tapasztalja, hogy a jelenlegi környezeti és klímaválságban a lakosság részéről erős igény mutatkozik a zöldebb megoldásokra, ezért célul tűztük ki, hogy a szakmai tanácsadással, szemléletformáló kiadványokkal és üzenetekkel segítjük a zöld átállást. 2022 tavaszán a Humusz Szövetség meghirdette a „Komposztáljunk közösen a városban!” programját, a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának támogatásával. Praktikus tanácsok a környezetszennyezés visszafogására A Humusz Szövetség közösségimédia-felületein (Facebook, Instagram) találkozhatnak az érdeklődők olyan praktikus tanácsokkal, melyek a komposztálás módjait segítenek megismerni. A figyelemfelkeltő grafikák edukációs célja, hogy eloszlassa a komposztálással kapcsolatos tévhiteket és szakmailag megalapozott, praktikus tanácsokkal lássa el a lakosságot. Kvíz és kihívás segít eligazodni a komposztálás mikéntjében A kampány része egy szemléletformáló online kvíz, valamint egy közösségimédia-kihívás is. Ennek részletei a Humusz Szövetség cikkében olvashatók. A résztvevők között értékes ajándéktárgyakat sorsol ki a Humusz Szövetség. A játékosok maguk választhatják ki, hogy melyik ajándékért versenyeznek. A szemléletformáló online kampány 2022. május 27-én zárul.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!