– Az első útja a tőlünk mintegy 450 kilométerre lévő Barabás településre vezet. Olyan sok adomány gyűlt össze a menekülteknek, hogy úgy döntöttünk, személyesen visszük el. A kezdeményezéshez Cakóháza is csatlakozott, az ottani adományokat is eljuttatjuk oda, ahol most a legnagyobb szükség van rá – kezdte a Kisalföldnek Horváth Sándor polgármester, aki a falubuszra is kitért: – Rendszeresen használatban van. Nagy segítség az idősek utaztatásában, akiket orvosi vizsgálatokra viszünk, könnyen ki-be szállnak. Hasznát vesszük az egyesületi kirándulások alkalmával vagy a rendezvényeinkre való bevásárlásoknál, de az óvodásokat is ezzel visszük akár elő- adásokra. Örülünk neki, saját erőből nem tudtuk volna lecserélni a falubuszunkat – mondta a polgármester. Még egy jó hírt is közölt, lett egy új közmunkásuk, akinek számítanak a munkájára. A tavasz beköszöntével a faluban is egyre több a tennivaló. Horváth Sándor végül elmondta: – Nekiláttunk a fák visszavágásának, a virágágyások előkészítésének, várjuk a jó időt, a virágosítás kezdetét.