A versenyre benevezett borokat a szakmai zsűri összességében és fajtánkénti prezentációban is magas minőséget képviselteknek értékelte a kertbarátok befektetett munkájának eredményeként. Az értékelhető és lezsűrizett 24 versenybor 12,5%-a aranyérmes, 29,2%-a ezüstérmes, ugyancsak 29,2%-a bronzérmes és 29,1%-a oklevél minősítést kapott a zsűritől.

Kissé részletesebben – az adatok mögé tekintve – azt láthatjuk, hogy a kertbarátkör címzetes főborásza, Baranyai Béla ezúttal is hozta jó formáját három érmével. Ezek közül egy aranyérem (rizlingszilváni), egy ezüstérem (olaszrizling) és egy bronzérem (rajnai rizling)minősítést kapott. Ugyancsak kitűnően szerepeltek Szabó Gyula kertbarátunk borai két arany- és két ezüstéremmel: aranyérmesek a cserszegi fűszeres és a cuvée, ezüstérmesek a vegyes rozé és a burgundi cuvée.

A további nyertesek: Adorján Gyula ezüst- és bronzérem, Major István ezüst- és bronz- érem, Dombi Tibor ezüstérem, Hécz János ezüst- és bronzérem, Pőcze József bronzérem, Szabó János bronzérem, Polgár Elemér bronzérem, Molnár Róbert bronzérem minősítést nyertek. Oklevél minősítésben részesültek Pipei György, Kadnár János, Szabó Kiss Anita, Goda Béla és Violka Sándor borai.

Fontosnak tűnik a rendezvény kapcsán megemlíteni, hogy Baranyai Béla olyan, a közösség iránt elkötelezett ember, aki már több mint 40 éve Marcal- városban lakóközösségi elnökként dolgozik, és 2021 végén „Győri Városháza” emlékérem kitüntetésben részesült. A kertbarátközösségért is sajátos eszközeivel, hasonló lelkesedés- sel dolgozik. Az egyesület rendezvényein versenyboraiból díjmentes borkóstolást tart.

Összegezve a borversenyre fókuszált rendezvényünkről ír- takat, megállapítható, hogy egyesületünk ezúttal is „hozta a formáját,” jó döntés volt a Covid-járvány miatt „megnyesett” programjaink újraindítása. Egy korábbi magyar főpap jelmondatának ma is és sok vo- natkozásban is aktualitása van: „A megnyesett fa újra zöldül” - írta Lengyel Károly