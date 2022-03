Az önkormányzat 2019-ben vezette be Gólyahír programot a városban. Ennek keretében segítséget nyújtanak a helyi fiatal családoknak az újszülött gyerekek ellátásában. Azóta 170 kisbaba szülei kapták meg a csomagot. A rendelet szerint húszezer forint értékben állítottak össze számukra csecsemőápoláshoz szükséges termékeket.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy ötven százalékkal megemeli az összeget, azaz ezentúl már harmincezer forint értékben kapnak támogatást a családok. Az ajándék összeállításában eddig is a védőnői szolgálat közreműködött, és ezután is ők gondoskodnak róla, hogy a csomag hasznos és használható legyen.