A megerősítő oltás mindenkinek ajánlott, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg előző oltásait. Az akcióban csak a 12 év felettieket oltották a kórházi oltópontokon, az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak időpontfoglalással vagy a házi gyermekorvosoknál lehetséges.



A győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház átszervezte az oltópontját a kórház „A” épületébe, amit a babainkubátor felől lehet megközelíteni.



– November 22. óta több mint tizenhétezer oltást adtak be a kollégák. A kórházon belüli új oltópont kialakításában a Győr Projekt Kft. segített az oltóbokszok felállításával, a Graboplast Zrt. pedig adományba adta a sportműpadlót hozzá, mert előtte ez egy szőnyegpadlós helyiség volt. Most már ezen az egy helyszínen történik a regisztráltak és az időpont nélkül érkezők oltása is – tudtuk meg dr. Villányi Balázs orvos igazgatótól.

– Azért is szükséges, hogy mindenki beoltassa magát, mert az országos statisztikákhoz hasonlóan az intézményünkben kezelt súlyos állapotú betegek nagy többsége oltatlan – állapította meg az orvos igazgató.