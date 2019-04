Fecskék paradicsoma - Majorék rábaszentmihályi házánál jó dolguk van a madaraknak

Major István és édesanyja féltve óvják a madarakat, amíg azok „otthon" vannak, aztán őrzik fészkeiket ősztől az újabb tavaszig. Tizenhat „sárházban" több száz kismadár fordul meg náluk a nyári hónapokban.



Majorék 1995-ben költöztek Rábaszentmihályra. A házzal együtt, amit megvásároltak, kapták a fecskefészkeket is. Eszükbe sem jutott, hogy elkergessék a szárnyasokat, sőt. Amikor az istállónak más funkciót adtak, a fészkeknek a gádorban, az eresz alatt alakítottak ki új helyet. Olyan menedéket készítettek, amihez illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Igaz, néhány odút a verebek el-elfoglalnak.

Major István nagyon óvja a fecskéket rábaszentmihályi otthonában. Gond kevés van velük, de annál több örömteli pillanatot adnak – mondja a gazda. – Egyelőre öt fészket laktak be a fecskék a tizenhatból. Az elsők két hete érkeztek meg, a többieket még várjuk – mutatta be az aktuális helyzetet Major István. – Gyakran tizenöt-húsz is köröz a ház körül, keresik a megfelelő helyet. Azt azért észrevesszük, hogy egyre kevesebb madár jön haza. Voltak évek, amikor húsz fészkünk volt és valamennyinek lett lakója. Jelenleg tizenhat van, de nem telik meg az összes.

A házigazda tehát mindig tiszta, kitakarított fészkekkel várja albérlőit. Ősszel fertőtleníti őket, aztán dróthálóval védi a betolakodó, kéretlen lakóktól. Tavasszal ismét elvégzi ugyanazt a munkát.



– Néha nem tudom megakadályozni és a verebek elfoglalnak egyet-egyet. Hiába kergetem el őket, a fecskék nem mennek be a „megbecstelenített" otthonukba. Ezért takarítom ki nekik. Öröm nézni, amikor megjönnek, repkednek körbe-körbe, aztán birtokba veszik házaikat. Van, amikor össze is vesznek, pedig van elég, jut mindegyiknek. Olyankor húzkodják egymás szárnyát, verekednek, tülekednek a bejáratnál. Jó nézni őket – jegyezte meg Major István.

Egyelőre öt fészket laktak be a fecskék a tizenhatból. A rábaszentmihályi fecskementő jó ötletnek tartja, hogy a Kisalföld is a kis szárnyasok mellé állt és meghirdettük a fecskék jövőjéért kezdeményezésünket. Major István szerint nem is kellene sok ahhoz, hogy gyarapodjon a hazai állomány.



– Annyi az egész, hogy nem bántjuk őket. Ők nem igényelnek ellátást, nem kell itatni, etetni őket, hiszen megkeresik maguknak mindazt, amire szükségük van. Csak ne háborgassuk őket, ne verjük le a fészkeiket, ne vegyük el az élőhelyüket, ne szennyezzük a környezetüket. Ha valahol megpróbálnak fészkelni, ne bolygassuk meg a fecskéket. Azt a kis piszkot pedig, amit okoznak, semeddig sem tart feltakarítani. Viszont annál több jó pillanatot okoznak. Például visszaszólnak az embernek, ha szólunk hozzájuk. Az idősebb példányok egészen az emberhez szoknak, egyik-másik beköszön az ablakon is, ha megérkezik. Nagyon jól érzik magukat nálunk. Tavaly például még november végén is itt voltak néhányan. Aggódtunk is értük, de aztán útra keltek végül.

Major István még elmondta: egy-egy tojó kétszer-háromszor is költ egy szezonban. Arra a kérdésre viszont még nem találta meg a választ, hogy hova tűnnek a fiókák.



– Felnevelik a kicsiket, azok ki is repülnek, aztán ősszel elmennek. Tavasszal viszont már nem jönnek vissza. Hogy hova lesznek, hol fészkelnek, nem tudom. De bízom benne, hogy biztonságos helyet találnak maguknak ők is – tette hozzá befejezésül Major István.