Belegondolt már abba, miből fog megélni nyugdíjas korában?

Az előrejelzések szerint az állami nyugdíj rendszere egyre kevésbé lesz képes kiszolgálni az idősödő társadalmat, így egyénileg kell gondoskodnunk arról, hogy megfelelő életszínvonalat biztosítsunk magunknak időskorunkra.

Ön mivel szeretné eltölteni nyugdíjas éveit? Utazással? Esetleg egy új hobbinak hódolna? Szeretné, ha idősen is közel ugyanazon az életszínvonalon élhetne, mint most, és ne kelljen rászorulnia családja támogatására? Bármelyik is legyen a cél, itt az ideje, hogy bebiztosítsa magát!

Egyes felmérések szerint a születéskor várható élettartam egyre nő, ráadásul fejlődik az orvostudomány, így időskorban is megnövekszik azon évek száma, amit még aktívan tudunk eltölteni. A fentieken túl a tb-ellátás sem könnyíti meg a helyzetet, hiszen ha a várható életkor kitolódik, az állami orvosi ellátást is egyre több ember fogja gyakorlatilag igénybe venni. Ez olyan teher az állami egészségügy számára, amellyel hosszú távon nagy valószínűséggel nem lesz képes megbirkózni. Már most is azt látjuk, hogy sokszor nincs más megoldás, mint magánorvoshoz fordulni, de ezt egy kisnyugdíjból élő hogyan is tehetné meg?

S mi lehet a megoldás? Az, ha már most gondoskodunk magunkról, és nem mástól várjuk, hogy megoldják a problémáinkat, azaz már most elkezdünk takarékoskodni. Svájcban a szülők már gyermekeiknek is kötnek nyugdíjbiztosítást, ezzel is példát mutatva nekik.

Minél fiatalabb korban kezdjük meg az előtakarékoskodást, annál kisebb összeget elegendő félretenni havonta. Azonban minél nagyobb összeget tudunk megtakarítani, annál magasabb havi kiegészítéshez juthatunk majd nyugdíjas éveinkben.

Azt azonban, hogy mennyi pénz kell ahhoz, hogy nyugdíjasként a már megszokott színvonalon élhessünk, elég nehéz prognosztizálni. Egy biztos, minél több pénzt tudunk most megtakarítani, annál kellemesebben élhetünk nyugdíjas korunkban.

Az átlag életkort figyelembe véve a mostani nyugdíjkorhatár után még 16,5 évet él egy magyar ember. Ha azt feltételezzük, hogy a nyugdíjba vonulásunk után – amit a mostani nyugdíjkorhatár alapján 65 éves korban határoztunk meg – még 16,5 évig fogunk élni, akkor már akár havi 12.000 Ft-os megtakarítással is igen szép összeget tehetünk félre erre az időszakra. Természetesen ennél nagyobb összegű havi megtakarítás is vállalható, a lényeg, hogy rendszeres legyen.

A nyugdíjcélú megtakarítás az adózás szempontjából is kedvező befektetés, ugyanis a 2014. január 1-je után kötött nyugdíjbiztosítások éves díjának 20 százaléka, de legfeljebb évi 130 ezer forint visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból.

Fontos azonban tudni azt is, hogy a nyugdíjbiztosítások nemcsak megtakarítást jelentenek, hanem életbiztosítási védelmet is, így nem árt, ha szakemberre bízzuk a megfelelő biztosítási termék és a havi összeg meghatározását.

De mi alapján válasszunk biztosítót? Milyen tényezőket kell figyelembe venni ahhoz, hogy jó döntést hozzunk? Miben más a SIGNAL IDUNA Biztosító?

A SIGNAL IDUNA nemcsak biztosítást, hanem a biztonság élményét kínálja!

Nincs sablonos, rutinszerű kiszolgálás, az ügyfél igényeire szabottan személyes vagy online kiszolgálást is tudunk nyújtani, legyen szó szerződéskötésről, a szerződés folyamatos kezeléséről vagy kárrendezésről. Az értékesítési pontokon évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársaink széles termékpalettával állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Célunk, hogy komplex biztosítási szolgáltatásainkkal hosszú távú védelmet nyújtsunk ügyfeleinknek mindarra, ami értéket jelent számukra: a családjuk anyagi biztonságára, a gyermekeik jövőjére, saját életük és egészségük megóvására, a nyugdíjas évek forrásainak előteremtésére éppúgy, mint az otthonuk és egyéb vagyontárgyaik értékmegőrzésére.

A SIGNAL IDUNA minőségi szolgáltatásait számos, az ügyfelek értékelésén alapuló szakmai elismerés is visszaigazolja: legutóbb az Év biztosítója 2019 díj Kárrendezés I. helyezés, Szolgáltatás II. helyezés.

Kérjen segítséget nyugdíjbiztosításával kapcsolatban akár személyesen is! Győr belvárosában, a Rákóczi utca 35. szám alatt, egy újonnan nyitott irodában várjuk Önt is, ahol kellemes környezetben és biztonságos módon tájékozódhat a lehetőségekről!

