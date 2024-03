Sofőr

Nagykanizsán a különböző sofőr pozíciók az egyik leggyakoribb álláslehetőségnek számítanak a szállítás, fuvarozás álláskategóriája alatt. Megjelenésükre a város álláspiacával foglalkozó NagykanizsaAllas.hu kínálatában is több alkalommal volt már példa: https://nagykanizsaallas.hu/allasok/szallitas-fuvarozas. Természetesen ezek a munkalehetőségek a fuvarozás tárgyában, illetve a munkakörhöz kapcsolódó elvárások tekintetében is sok változatosságot mutathatnak.

Sok ezek közül akár már B kategóriás jogosítvány birtokában is betölthető, ugyanakkor az sem ritka, hogy a magasabb kategóriák, illetve különböző vizsgák és igazolványok meglétére vonatkozó elvárások is megjelenjenek a követelmények listájában.

A feladatok tekintetében pedig valamennyi esetben az útvonalak teljesítése, illetve a járművezetés jelenti az alapvető felelősséget. Ehhez a fuvarszervezőkkel együttműködve előzetesen meg kell tervezniük és határozniuk az optimális útvonalakat, figyelembe véve a közlekedési viszonyokat, a forgalmat, az időjárási körülményeket, illetve a költségekhez kapcsolódó szempontokat. Mindemellett a teljesített fuvarjaikról rendszerint dokumentációkat kell vezetniük, beleértve a vezetési naplót, fuvarleveleket és egyéb szállítási papírokat.

Áruszállító-raktáros

Az áruszállítói pozíciók ugyancsak gyakori szereplői a nagykanizsai portál álláskínálatának. Ezen munkalehetőségek kapcsán a feladatkör sok esetben nem csupán a szállítást foglalja magában, hanem bizonyos raktárosi teendőkkel is együtt jár. Ebbe beleértendő például az áruk járműre történő felpakolása, majd a célhelyszínen a lepakolás is. Ezenkívül gyakran a készletkezelésből, illetve az ehhez kapcsolódó raktári adminisztrációból is kiveszik a részüket az áruszállítók.

Természetesen esetükben is számolni kell bizonyos mennyiségű papírmunkával és dokumentációval a kiszállítások során. Ugyancsak fontos felelősségük az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, méghozzá a szállítási részletek egyeztetése és a szállítási idők megerősítése céljából. Nem utolsósorban pedig a járművük tisztán tartására, megfelelő műszaki állapotának megőrzésére is oda kell figyelniük.

Futár

Végezetül a futár állások sem maradhatnak ki a sorból, amelyeket például csomagküldő cégeknél, kereskedelmi vállalatoknál, postai szolgáltatóknál, élelmiszer kiszállító cégeknél, illetve egyes éttermeknél is adódhat lehetőség betölteni Nagykanizsán. Az ilyen típusú állások kapcsán sok esetben elvárás, hogy a jelölt rendelkezzen saját gépjárművel, ugyanakkor nagyobb vállalatoknál (pl. csomagküldő cégek) a járművet rendszerint a cég biztosítja. A feladatok pedig meglehetősen egyértelműek, magában foglalva a kiszállítások teljesítését és az ezekhez kapcsolódó fizettetések lebonyolítását.