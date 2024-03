Az egyre gyakoribb extrém időjárási jelenségek és a melegedő időjárás miatt ma már azok is kénytelenek klímát szereltetni az otthonukba, akik eddig idegenkedtek tőle. Nem mindegy azonban, hogyan választunk, hívja fel a figyelmet Tzortzis Evangelos, aki gyakran találkozik csalódott vásárlókkal.

– A légkondicionáló 10–15 évre szól, ezért alaposan tájékozódni kellene választás előtt, mégis sokan elsietik a vásárlást. Alul- vagy túlméretezik a rendszert, vagy nem számolnak azzal, hogy egy hirdetésben gyakran teljesen máshogy néz ki egy beltéri egység, mint a való életben. Ha pedig rosszul választ valaki, a csere szinte lehetetlen, hiszen telepítés után már nem lehet visszaküldeni a terméket… Sajnos a jelenlegi világ a gyorsaságról szól: „vegye meg azonnal, akár hitelre!”, és a csábító reklámszlogenek rengetegében sokan lemondanak a megfelelő tájékozódásról – figyelmeztet a szakember.

A Szigetklíma a szolnoki és a Győr-Marcalvárosban megnyílt győri szaküzlete mellett az egész ország területén telepít klíma­berendezéseket, tízéves tapasztalattal és több ezer elégedett vásárlóval büszkélkedhet. Nyolc nagy márka több tucat típusát forgalmazza, több gyártó – többek között a Panasonic, az Rcool, a Sinclair és az Aux – hivatalos márkaszervize, de ga­rancián túli javításokat is vállal. „Mi valóban komolyan vesszük, hogy szolgáltatók vagyunk, a munkánk nem merül ki abban, hogy eladjuk a termékeket” – mondja Tzortzis Evangelos.

A Szigetklíma szaküzletében mindenkit bátorítanak, hogy kérdezzen, mert a hiteles információk vezetnek a jó döntéshez. A bemutatóteremben számos készülék is megtekinthető, a szakértő kollégák pedig segítenek eligazodni az információk tengerében. Különösen odafigyelnek az idős vásárlókra, akik nem mindig tudnak megfelelően tájékozódni, így könnyen rábeszélhetők a nem ideális megoldásra…

Mivel a klíma környezetbarát és hatékony megoldás az átmeneti vagy kiegészítő fűtésre, ráadásul a mai modern klímáknak alacsony a fenntartási költségük is, nem csoda, hogy az energiaárak elszállása után annyira megnőtt a kereslet a fűtésre optimalizált klímaberendezések iránt, hogy a Szigetklíma alig tudta kielégíteni az igényeket…

– Az alapkategóriás klímák között nincs nagy különbség, nagyjából ugyanazt tudják, ám a drágább modellek között az energiahatékonyságban, a teljesítményben és a dizájnban is nagy eltérések lehetnek. Az általunk forgalmazott klímák energiatakarékosak, sőt nagy részük jogosult a kedvezményes „H” áramtarifára is. A legmodernebb, mesterséges intelligenciát használó típusok már „megtanulják” a használóik szokásait, de vannak olyan modellek is, amelyekben nano­technológiás levegőtisztító rendszer működik – számol be a technikai újdonságokról Tzortzis Evangelos.

