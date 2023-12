– Közgazdász végzettséggel rendelkezem, de már kisgyermekkorom óta vonzódom az építészethez. A szakma szeretetét édesapámtól örököltem, aki kivitelezőként szintén az építőiparban dolgozott 50 éven keresztül. Az elmúlt 30 évben sok tapasztalatra tettem szert közgazdasági területen, de gyerekkori álmom mindig is az volt, hogy egyszer építészeti területen is kibontakozhassak. Négy évvel ezelőtt férjem biztatására vállaltam el a cég ügyvezetését. Annak érdekében, hogy az ügyvezetést szakmailag is képviselhessem, kétéves belsőépítészeti iskolával gyarapítottam tudásomat, de természetesen a közgazdászszemléletem is hozzásegít céljaink eléréséhez. Az ügyvezetői feladat elvállalásával azt tűztem ki célul, hogy egy olyan cég alapjait tegyük le, melynek projektjei európai szinten is kiemelkedő színvonalat képviselnek – mondta Szekeresné Koós Mónika.

Az MIB Property Kft. filozófiájának része az elhivatottság, a fantázia és a tudás, melyek projektjeiket is végigkísérik.

– Már egy-egy projektnek az elképzelése is rendkívül megmozgatja a fantáziánkat, és igyekszünk olyan épületeket megálmodni, amelyek mind külső megjelenésükben, mind műszaki tartalmukban egyediek, ezáltal kiemelkednek a sablonosságból. Fontosnak tartjuk, hogy valamennyi társasházunk energiatakarékos legyen, jövőbe mutató fűtési és hűtési technológiát alkalmazzon, továbbá minőségi anyagokból, valamennyi vevői igényt kielégítve, kulcsrakészen kerüljenek átadásra. Tekintettel arra, hogy cégünk, mint beruházó vesz rész a projektekben, a tervezésre és a kivitelezésre is szakcégek bevonásával kerül sor. Az eddigi tapasztalataim alapján szerencsésnek mondhatom magam, mert a projektek megálmodásától a kivitelezés megvalósulásáig olyan csapatok vettek és vesznek körbe mind a tervezői, mind a kivitelezői oldalon, melyek maximálisan támogatják munkámat abban, hogy az álmokból valóság válhasson.

Az Éger Projekt indítása 2021-ben vette kezdetét, melynek keretében hét, prémium kategóriás, többségében kettő lakásos, kertkapcsolatos társasház kivitelezését kezdték meg.

– A projekt első ütemében megépült társasházunk egyike az Év Homlokzata 2023 pályázaton – mely Magyarország egyik legrangosabb és legmagasabb díjazású építészeti megmérettetése – társasház kategóriában különdíjat érdemelt ki. A társasház Győr-Révfalu városrészben, a Dr. Kőrösi Tamás utcában található, ahol a közeljövőben várhatóan elindul a projekt következő üteme is.

Éger Projekt

Forrás: MIB Property Kft

Az Éger Projekttel párhuzamosan indult el szintén Győrben az Ady 6. projekt kivitelezése, melynek helyszíne a Mosoni-Duna partjának utolsó, még beépítetlen Dózsa rakparti területe, melyről gyönyörű panoráma nyílik a folyóra, és Győr óvárosára.

– Célunk volt egy olyan társasház megalkotása, amely minél nagyobb mértékben tudja megmutatni a lakásokból elénk táruló panorámát, külső megjelenése méltón tükrözi különleges elhelyezkedését, ugyanakkor műszaki tartalma, anyaghasználata prémium kategóriát képvisel. A társasház átadása 2024 első hónapjaiban várható.

Ady 6. Projekt

Forrás: MIB Property Kft

Bár a felsorolt projektek Győrben valósulnak meg, tevékenységüket nem korlátozzák le a város határán belülre.

– Hamarosan kezdetét veszi egy pannonhalmi ingatlanberuházás is, amelynek előkészítése a tervasztalon már megkezdődött. A projekt keretében nagy méretű, minden igényt kielégítő panorámás családi házak kivitelezését kívánjuk megkezdeni, melynek során szintén figyelembe vesszük az egyedi vevői igényeket is – mondta az ügyvezető.