Nagyszabású munkát nyert el a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. a Contemporary Amperex Technologies Limited (CATL) debreceni óriáskomplexumában. Az eddigi legnagyobb hazai fejlesztésben a magyar vállalat kivitelezi a kínai akkumulátorgyár központi gyártócsarnoka egyik felének, valamint az ahhoz tartozó kiegészítő épületnek a szerkezetépítését.

A CATL - a világ legnagyobb akkumulátorgyártó vállalata - Debrecenben a valaha volt legnagyobb magyarországi beruházást hajtja végre, mintegy 3000 milliárd forint értékben. A cég jelentős, 30 százalék feletti nemzetközi piaci részesedéssel rendelkezik, s olyan ismert autógyártók is az általa gyártott akkumulátorokat használják termékeikben, mint a BMW, a Ford, Tesla és a Volkswagen.

A debreceni óriásberuházásban a WHB összesen 110 ezer négyzetméternyi csarnokterület szerkezetépítését kivitelezi. Ennek részeként elvégzik a monolit vasbeton fejtömbök földmunkáit, a monolit fejtömbök építését, az előregyártott vasbeton elemek elhelyezését, valamint a merevítő acélszerkezet szerelését is. A WHB már megkezdte a munkálatokat a debreceni gyártócsarnok területén, beleértve a földmunkákat és a fent említett feladatokat is.

Ösztönző példa lehet más magyar vállalatok számára

Az ilyen jelentős beruházások hozzájárulhatnak a magyar gazdaság fejlődéséhez, és lehetőséget teremthetnek a hazai építőipari vállalatok számára, hogy nemzetközi szinten is megmutassák tudásukat és képességeiket. „A WHB részvétele a CATL debreceni beruházásában ösztönző példa lehet más magyar vállalatok számára is, hogy vállalkozzanak hasonló méretű és jelentőségű projektekre, és erősítsék Magyarország pozícióját az iparágban” – olvasható a vállalat közleményében.

A cég a beruházás során több tényezőre is kiemelt hangsúlyt fektet. Ezek közül az egyik legfontosabb a skálázhatóság: a projekt már csak méretéből adódóan is magas szintű rugalmasságot igényel, ebből a szempontból a WHB alkalmazkodik is a beruházás mértékéhez és bonyolultságához, mivel rendelkezik az ehhez szükséges megfelelő erőforrásokkal és szakértő munkaerővel. A nagy méretű beruházások jellemzően szigorú határidőkkel járnak, a WHB ezért gondosan megtervezi azt is, hogy minden munkafolyamat időben elkészüljön, és a projekt a tervezett ütemezés szerint haladhasson előre. A szigorú minőségi szabványoknak való megfelelés szintén prioritást élvez. A CATL magas elvárásokat támaszt a beruházás minőségével kapcsolatban, és a WHB számára is kritikus fontosságú a kiváló minőségű munkavégzés.

Különböző kultúrák között is megtalálják a közös hangot

Mindezekből következik a logisztikai szervezés magas színvonala: egy óriásberuházáshoz kiterjedt logisztikai és infrastrukturális tervek szükségesek. A WHB gondoskodik arról, hogy az anyagok és felszerelések zökkenőmentesen érkezhessenek a munkaterületre.

Az ilyen nagy volumenű projektek során a munkavédelem és a biztonság is kiemelten fontos. A cég szigorú szabványokat tart be az egészség és a biztonság megőrzése érdekében, hogy elkerülje a munkahelyi baleseteket és a lehetséges környezetszennyezést.

Mindezek mellett a WHB hangsúlyozta, mivel egy ilyen fejlesztésben jelentős számú résztvevő és alvállalkozó vesz részt, minden fél hatékony kommunikációja és az együttműködése is kulcsfontosságú a sikeres lebonyolításhoz. A magyar cég örömmel fogadja a kultúrák közötti kommunikációból fakadó kihívásokat: mivel egy nemzetközi projektben vesznek részt különböző országokból származó csapatokkal együtt, a különbségek megértése és az összehangolt munkavégzés fontos szerepet játszik a sikeres projektmenedzsmentben.

Közösen dolgoznak a sikerért

Mivel a fejlesztésben a WHB több részlege vesz részt, szorosan együttműködésben, a vállalaton belüli kommunikáció hatékony működtetése is kulcsfontosságú. A vállalkozási osztály a projekt előkészítését végezte, összhangban és egyeztetve a kivitelezéssel. A munkájuk azonban itt még nem ért véget: a projektet támogatva a háttérszereplő marad a CATL-építkezésben. Emellett a visszajelzések alapján a kivitelezés támogatja az osztályt a további tenderek és újabb beruházások elnyerésének előkészítésében. A projektmenedzsment csapat felelős az összes tevékenység szervezéséért, a határidők betartásáért és az erőforrások hatékony felhasználásáért. A mérnöki részleg tervezi és kivitelezi a különböző építési és szerkezetépítési feladatokat, valamint felügyeli a munkafolyamatokat és azok minőségét. A pénzügyi részleg biztosítja a szükséges finanszírozást és költségtervezést, míg a beszerzési részleg biztosítja a szükséges anyagokat és eszközöket a projekt számára. A humán erőforrás részleg pedig a szakembergárda toborzásáért és a megfelelő szakképzettségű munkaerő biztosításáért felelős.

A fenntarthatóság és az innováció kéz a kézben jár

Az ilyen léptékű projektek lehetőséget kínálnak az innovatív megoldások bevezetésére és a fenntarthatósági szempontok együttes figyelembevételére. A WHB-nak lehetősége van új technológiákat alkalmazni az építés során, és olyan megoldásokat találni, amelyek csökkentik az ökológiai lábnyomot.

A beszámolót záró összegzés rámutatott, az építkezés folyamata összetett lesz, de a beruházás sikeréhez a magyar vállalat korábban megszerzett szakértelme és hozzáértése garanciát jelent. „Az ilyen gigaberuházások jelentős kihívásokat, de izgalmas lehetőségeket is kínálnak. A WHB megfelelő szakértelemmel, tervezéssel és együttműködéssel végzi el a szerződésben vállalt munkát, hozzájárulva ezzel a CATL debreceni gyártócsarnokának eredményes megvalósításához”, áll a közleményben. (x)