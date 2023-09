Forrás: terapia24.hu

Zúzódás tünetei

A zúzódás akkor keletkezik amikor egy nagyobb ütődés éri a testfelületünket. Ennek következtében a bőr alatti kis vérerek sérülnek, és vér szivárog a környező szövetekbe, kékre, zöldre vagy lilára változik a sérült bőrfelület színe. A leggyakoribb okok közé tartozik a súlyos ütések, rándulások, vagy a test valamely részének ütközése kemény felületekkel. A zúzódás általában fájdalmas, duzzadt és véraláfutást okoz a bőrön. A zúzódás megjelenésében könnyen összetéveszthető a rándulással, illetve a gyógyulási folyamatuk is hasonló, ezért mindkét esetben alkalmazható a Safe Laser kezelés, legyen szó térd, lábfej, könyök vagy ujj zúzódásról.

Zúzódás gyógyulása

A zúzódásban sérült sejtek és szövetek a lágylézer kezelés hatására gyorsabban képesek regenerálódni, ami a fájdalom, illetve a gyulladás rövid távon bekövetkező enyhülését eredményezi. A lézerfény hatására felgyorsul a sejtek anyagcseréje, valamint új hajszálerek és szövetek képződnek. Ennek eredményeként a több hajszálér több tápanyag és oxigén szállító feladatot tud ellátni, tehát a regeneráció felgyorsul, csillapodik a fájdalom, csökken a gyulladás, gyorsabban gyógyulnak a sebek, csökken a duzzanat, javul a közérzet.

Zúzódás kezelése Safe Laser készülékkel

Zúzódás kezelése napi 5-10 percben megoldható Safe Laser készülékkel ami az alábbi előnyökkel jár:

Gyulladás csökkentése: A lágylézer fénye segít csökkenteni a gyulladást a sérült területen, ezáltal enyhítve a duzzanatot és a fájdalmat.

Sebgyógyulás segítése: A lézerfény serkenti a sejtek anyagcseréjét és a szövetek gyógyulását. Ez segít a zúzódások gyorsabb gyógyulásában és a sérült szövetek helyreállításában.

Fájdalomcsillapítás: A Safe Laser 500 készülék 8-cm mélységben, míg a Safe Laser 1800 készülék 10 cm mélyen fejti ki hatását, így szinte minden sérült szövet és sejt regenerációját elindítja, illetve felgyorsítja.

Vérkeringés javítása: A Safe Laser kezelés javítja a vérkeringést a sérült területen, ami elősegíti a tápanyagok és az oxigén hatékonyabb szállítását a sérült szövetekhez. Zúzódás esetén a sérült sejtek veszítenek az oxigén megkötéséhez szűkséges képességeikből, amely kulcsfontosságú az életük fenntartásához.

Rövidebb gyógyulás, több értékes idő

Van, hogy a sérülés többet igényel a felpolcolásnál vagy borogatásnál. Az elmulasztott fájdalomcsillapítás kihatással lehet az egész napi teljesítményére és a hangulatára, különösen, ha esténként nem tud elaludni, vagy gyakran felriad a fájdalom miatt és nem akar reggelig várni, hogy kezelőhelyre érve orvosa elvégezze a kezelését.

Ne töltse drága idejét várótermekben. Kezelje sérüléseit otthona kényelmében, Safe Laser készülékkel. A terapia24.hu oldalán Safe Laser részletre is vásárolható, vagy kaució nélküli bérléssel is hozzájuthat egy lágylézer készülékhez, hogy otthonában, bármikor elvégezhesse a kezeléseket. A Safe Laser terápia alkalmazása zúzódás esetén sem igényel szakorvosi közreműködést. Nincs szükség szakképzett orvos vagy gyógytornász bevonására ahhoz, hogy egyénileg, otthona kényelmében használja a Safe Laser készüléket. Nem kell időpontot foglalnia kezelőhelyekre, egyszerűen hívja a terapia24.hu ügyfélszolgálatát és rendeljen magának Safe Laser készüléket akár hétvégén vagy ünnepnapokon is azonnali kiszállítással. Már 2-4 hetes Safe Laser bérlés is megoldást jelenthet bármilyen zúzódás kezelésében.

Összesítve a lágylézer terápia hatékony módszer a zúzódások kezelésére és a sérült területek regenerálására. Csökkenti a gyulladás, gyorsítja a sebgyógyulást, enyhíti a fájdalmat, regenerálja a sérült bőrfelületet és javítja a vérkeringést a kezelt területen. Nyerjen több hasznos időt és spórolja meg a fájdalmas perceket, fektessen gyógyulásába, béreljen vagy vásároljon Safe Laser készüléket.

