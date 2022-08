Hajnalné Darabos Dóra a Pécsi Tudományegyetem Közösségszer­vező szakos végzős hallgatója és a karhoz tartozó Társadalmi Befoga­dás Szakkollégium tagja. A Tanít­sunk Magyarországért programba 3 éve kapcsolódott be. - „Az egye­tem jelentős munícióval indított útnak bennünket, de persze nem lehet mindenre előre felkészülni. Mentornak lenni számomra hatal­mas felelősség, elköteleződés. Ép­pen ezért nem is azonnal jelentkez­tem mentornak. Egy félévet adtam magamnak, hogy biztosan tudom-e vállalni mindazt, amit ez a feladat takar. Úgy alakítottam az időbe­osztásomat, hogy tudjam, bizony minden héten ki fogok tudni menni a mentorált gyerekekhez. Csak ez­után vágtam bele ebbe a kalandba” – emlékszik vissza Dóra.

„A Véméndi Általános Iskolában öt mentorált diákom van” – kezdi a történett Dóra. - „Hatodikos ko­ruk óta a mindennapjaim részei ők. Fontosak vagyunk egymásnak. Sze­rintem az elfogadás és a nyitottság az alapja. Nem megváltoztatni kell, hanem segíteni őket, hogy minél inkább rátaláljanak önmagukra, felismerjék a saját erőforrásaikat és értékeiket” - elemez.

- „Akadtak problémás helyzetek, néhány rosszabbul sikerült dolgo­zat, meg persze a covid-helyzetben az online oktatás kihívásai. De mind közül legnehezebb az volt, amikor az egyik mentoráltam elvesztette az édesapját. Kevés rosszabb van an­nál, mint egy gyermek gyászát látni. Persze felemelő pillanatokból sem volt hiány, az volt a legszebb, amikor megírták, hogy felvették őket abba a suliba, ahová vágytak”.

Sikert hozott a kitartás

Liszátz Noémi 14 éves, most balla­gott a Véméndi Általános Iskolából. Szeptemberben nulladikos lesz a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangéli­kus Gimnáziumban, az Arany János Tehetséggondozó Programban. Az iskolában találkozott a Tanítsunk Magyarországért programmal, az osztálya csatlakozhatott ahhoz. - „Azért szerettem volna részt venni ebben, mert érdekesnek találtam. Jó érzés, ha mentorom van. Odafigyel rám, mindig örül nekem, amikor találkozunk. Mindig biztat, támo­gat. Bármikor tudunk beszélgetni, bármiben kérhettem segítséget” – mesél Noémi.

Hajnalné Darabos Dóra mentor és mentoráltja, Liszátz Noémi.

- „Nagy vágyam volt, hogy felve­gyenek a gimnáziumba. Nagyon boldog vagyok, hogy a kitartásom­nak hála ez sikerült. Következő ál­lomás az, hogy leérettségizek. Az álmom, hogy egyszer majd színész legyek és úgy érzem, hogy jó úton indultam el. De nemcsak a tanulás­ról szól a mentoráltság, a Csapjunk Zajt! volt a kedvencem!, amikor több héten keresztül együtt énekelhettem a mentorommal. Minden diáknak ajánlom a Tanítsunk Magyarorszá­gért programot, mert jól össze tudja hozni az osztályt” – zárja szavait.

Kincs a család

- „A pandémiás időszakon kívül hetente találkoztunk személyesen a tanév során” - folytatja Hajnalné Darabos Dóra. „Az iskolában az osztállyal közös programokat való­sítottunk meg. A nagyobb kirándu­lásokat is osztályszinten szerveztük. De fontos volt az egyéni mentorálás is. A tanulmányok támogatása, vagy a beszélgetések kettesben. Amire pedig nagyon büszke va­gyok, hogy a kitűzött cél, a bejutás a vágyott középiskolába a legnagyobb örömünkre sikerült.

- Noémi nagyon szorgalmas. Mindig a cél lebeg a szeme előtt. Amikor megbeszéltük, hogy milyen jegyeket kell teljesíteni ahhoz, hogy felvegyék a gimnáziumba, kitartóan munkához látott. Szerencsére egy támogató család áll mögötte, ami egy igazi kincs a számára. Mind­ezek mellett igazi tehetség a zene területén” – büszkélkedik a mentor.

- „Mivel Noémi elballagott és én is abszolutóriumot szereztem az egyetemen, ezért a „hivatalos” mentorálás itt véget ért, de az évek alatt szövődött barátság megmarad és továbbra is számíthat rám ő is, akárcsak a többi mentoráltam. Re­mélem Noémit a diplomáig kísérhe­tem és testközelből láthatom, ahogy megvalósulnak az álmai.”