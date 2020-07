Pompeo: az amerikai külpolitika több figyelmet akar fordítani a vallásszabadságra

Az amerikai külpolitika az emberi jogokon belül a vallásszabadság előmozdítására akar nagyobb figyelmet fordítani – jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter csütörtökön egy philadelphiai rendezvényen.

Az amerikai diplomácia irányítója a külügyminisztérium által egy évvel ezelőtt életre hívott Elidegeníthetetlen Jogok Bizottságának 61 oldalas jelentéstervezetét mutatta be.

A miniszter kifejtette: reményei szerint a jelentés végleges változata befolyással lesz az Egyesült Államok politikájára és a globális emberi jogi politikára is. Leszögezte azonban, hogy az Egyesült Államoknak „realistának” kell maradnia az emberi jogok előmozdításában.

„Nekünk elsődleges dolgunk az amerikai szabadság biztosítása. Elkötelezettségünk az elidegeníthetetlen jogok iránt nem jelenti azt, hogy mindig és mindenütt fel tudunk lépni az emberi jogok megsértése ellen”

– mondta, kiemelve a vallásszabadság fontosságát.

Hosszú és sok mindenre kiterjedő beszédében Pomepo hangoztatta:

„Amerika alapjában véve jó, és sok mindent adhat a világnak, mert alapító atyáink elismerték az Isten adta elidegeníthetetlen jogokat, és olyan tartós rendszert dolgoztak ki, amely meg is óvja ezeket.”

Hangsúlyozta, hogy „Amerika különleges, Amerika jó, Amerika jót tesz” a világban. A beszédben többször utalt az Egyesült Államok vélt ellenségeire, köztük Iránra és Kínára, valamint gyakran idézett keresztény gondolatokat.

Kitért a The New York Times című lap által népszerűsített, úgynevezett 1619 Projectre a rabszolgaságról. Az 1619 Project egy hosszadalmas – idén Pulitzer-díjjal jutalmazott – esszégyűjtemény, amelyet a lap munkatársa, Nikole Hannah-Jones állított össze. Lényegi mondandója, hogy az Egyesült Államok története nem a függetlenségi háborúval és az 1776-ban kiadott Függetlenségi Nyilatkozattal kezdődött, hanem 1619-ben, amikor megérkeztek az első afrikai rabszolgák a virginiai Jamestownba.

Mike Pompeo Philadelphiában azt fejtegette: a The New York Times az 1619 Projecttel azt akarja elérni, hogy „elhiggyük azt a marxista ideológiát, amely szerint Amerika csak az elnyomókról és az elnyomottakról szól”. Pompeo szerint „a Kínai Kommunista Párt biztosan vidám, amikor látja, hogy a The New York Times az ő ideológiáját szajkózza”.