Már nem lehet kiigazodni a kispesti botrányra adott magyarázkodásokon (videó)

Bár jogállamban élünk továbbra is nehéz hinni a szemünknek, hogy az ország és a főváros egyik kerületének választott képviselői, hogy tudják szemrebbenés nélkül azt mondani, hogy Gajda Pétert nem terheli felelősség az ügyben és Kránitz Krisztián, vagy Lackner Csaba mind máig rendelkezhetnek közpénzek felett. Az eset újabb ékes bizonyítéka annak, hogy a pénzért és a hatalomért bármire képesek a baloldalon. Informátor című oknyomozó műsorunk ott folytatja, ahol a múlt héten abbahagyta – írja a HírTV.

Valósak a kispesti szocialisták korrupciógyanús ügyeiben napvilágra került hangfelvételek. A múlt héten V. Ákos Lackner Csaba Kránitz Krisztián és Gajda Péter egykori csapattársa és sofőrje igazolta, hogy saját szemével látta és Lackner szájából hallotta az elhangzott szavakat, így eloszlatta azokat a kétkedő hangokat, akik arra hivatkoztak, hogy manipuláltak a HírTV és a Magyar Nemzet által tavaly októberben nyilvánosságra hozott anyagok. Ahogy megígértük most ott folytatjuk, ahol abbahagytuk.

Kíváncsian vártuk, hogy a baloldali összefogás politikusai felháborodnak és lemondásra szólítják fel Kispest MSZP-s polgármesterét, esetleg nyomást gyakorolnak Lackner Csabára, hogy adja vissza mandátumát, netalántán megtesznek mindent azért, hogy a vagyonkezelő igazgatója ne tölthesse ki megbízatási idejét. Történt valami? Naná, hogy semmi.

Lackner Csaba pedig továbbra sem válaszol érdemben a kérdésekre.

Az ORFK tájékoztatása szerint az üggyel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda vesztegetés elfogadása és más bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. Azonban a nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség az eljárásról bővebb tájékoztatást egyelőre nem ad.

A polgármester szerint kellemetlenséget okozott a kerület baloldali vezetésének, hogy nyilvánosságra kerültek olyan felvételek, amik alapján úgy tűnik, pénzek tűntek el a kerület költségvetéséből. Gajda Péter videó és hanganyag elemző képességén azonban az elmúlt

egy évben határozott fejlődést vélünk felfedezni.

Az ön által elérhető felvételek alapján felismeri Lakcner Csabát akár képben, akár hangban?

Nem is az a kérdés, hogy felismerem. Azt korábban is elmondtam, hogy a képi világban nagyon hasonlít Lackner Csabára az a személy, aki ott szerepel. Az meg egy más kérdés, hogy egy ilyen kocsmai típusú beszélgetésben, mert azt nyilván elismerik, hogy itt zene szól sörös üvegek csörögnek, italokat töltenek, ki mit mond bizonyos szereplőkről. És mint tudjuk, ilyen alkalmakkor olyan dolgokról is könnyebben beszélnek emberek, amiket amúgy nem mernének elmesélni.

Ugyanakkor Gajda Péter számára még mindig nem elegendőek a képi és hangi bizonyítékok vér és DNS tesztre lenne szüksége, ahhoz, hogy egykori párttársát lemondásra szólítsa fel.

Nem bizalmi a viszony, de ott volt Lackner tejfakasztóján

Gajda Péter egyébként rendszeresen azzal hárította a kellemetlen kérdéseket, hogy nem volt annyira szoros kapcsolata Lackner Csabával, mint ahogy azt a felvételeken beszélő személy állítja.

Tavaly nyáron ott volt egyébként Lackner Csaba tejfakasztóján?

Tavaly nyáron ott voltam Lackner Csaba tejfakasztóján.

És gyakran megy el olyan embereknek a tejfakasztójára, akikkel nincsen bizalmi viszonyban?

Én akkor megyek el egy tejfakasztóra, ha arra meghívnak.

Tehát, akkor nem feltétel az, hogy bizalmi viszonyban legyen azzal a személlyel?

Nézze! Mit nevezünk bizalmi viszonynak? Természetesen jó viszonyban voltam Lackner Csabával. Ő is ott volt egyszer a születésnapomon.

Tehát, jó viszonyban voltak, ami még nem bizalmi viszony, de jó viszony, értik?! Ha esetleg nem, nyugodjanak meg, mi sem tudunk kiigazodni már a magyarázkodáson.

Kránitz fittyet hány a KRESZ-re

Az ügy egyik kulcsfiguráját Kránitz Krisztiánt is szerettük volna megszólaltatni a témában, kérdéseinket, de ő az 5 km/órás sebességkorlátozás ellenére autójával fékezés és indexelés nélkül behajtott a forgalomba és egy pillanatra sem állt meg. Hát, úgy tűnik vannak, akikre a Kresz szabályai sem vonatkoznak.

