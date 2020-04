Nagy István: köszönet illeti a magyar gazdatársadalmat (videó)

Az agrárminiszter keddi sajtótájékoztatóján emellett köszönetet mondott az élelmiszeriparban, a kereskedelemben és a logisztikában dolgozóknak is. Egyúttal a mezőgazdaságban is jelentős fizetési könnyítéseket jelentett be a tárcavezető.

A magyarországi élelmiszer-előállítás nem pusztán egy a gazdasági ágazatok közül, hanem a magyar emberek ellátásának egyik legfontosabb pillére – hangsúlyozta a Magyar Nemzet tudósítása szerint. Az elmúlt hetekben sokat dolgoztunk azon, hogy biztosítsuk az élelmiszer megtermelésének feltételeit és a fogyasztókhoz való eljutásának biztonságát – jelentette ki a miniszter. Nagy István elmondta, feldolgozták a szakmai szervezetek javaslatait a gazdaságvédelmi akciótervhez, és ennek alapján állították össze a saját mezőgazdasági akciótervüket. A legfontosabb célunk most az értékesítési lehetőséget, a bevételek, és a gazdaságok működéséhez szükséges munkaerőnek a biztosítása. Ennek szellemében nyílt levélben kértem a Magyarországon működő élelmiszer-kiskereskedelem világvezetőit a hazai beszállítók és a magyar termékek preferálására az import helyett – közölte az agrárminiszter. A munka világát érintően az agrárminisztérium elindította a munkaszuret.hu internetes oldalt, egy olyan online platformot, amelyen keresztül az idénymunkát kínáló agrárvállalkozások nyújtotta munkalehetőségeket minél több magyar ember számára meg tudjuk nyitni, és meg tudjuk mutatni a bevételszerzés lehetőségét mindazoknak, akik most más gazdasági ágazatokban tartósan vagy átmeneti jelleggel elvesztették megélhetésüket. Hiszen az agráriumban az idénymunka erő hiánya az komoly gondokat okoz, itt az eperszezon, itt a spárgaszezon, és ezt a feladatot el kell tudnunk végezni idénymunkásokkal. Kérem ezért most is azokat az ágazatokban dolgozókat, akik ideiglenesen munkájukat elvesztették, éljenek azzal a lehetőséggel, amelyet a magyar agrárium kínál az ő számukra – hívta fel a figyelmet Nagy István. A miniszter tájékoztatóját itt tudja megtekinteni: Az év végéig megkötött új hitelszerződések vonatkoztatásában megemeltük a felvehető hitel maximumát a jelenlegi 100 millióról 200 millió forintra. Az agrárminisztérium költségvetési forrásaiból jelenleg is nyújtott kamat- és kezességi díjtámogatást pedig 100%-ra emeltük. Valamint vállaltuk a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatos költségek 100 százalékának a megtérítését – jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István elmondta, az agrár Széchenyi-kártya esetében az eddigi 18600 hitelügylet, és az ennek keretében kihelyezett 200 milliárd forint hitel jól mutatja, hogy ehhez a járványügyi forráshoz tényleg könnyű hozzáférni, nem véletlen, hogy kulcsszerepet játszott az egyéni gazdaságok hitelezésének kutatásában. Borítókép: Nagy István agrárminiszter sajtótájékoztatót tart a kaposvári piacon 2020. március 28-án, akkor koronavírus-járvány miatt bezárt piacoknak a szabályok szigorú betartása mellett történő újranyitására szólította fel az érintett települések polgármestereit