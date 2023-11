Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

– A kormány a tegnapi ülésén foglalkozott a gazdasági helyzettel. Hosszabb ideje, különösen az orosz-ukrán háború kitörése óta kénytelenek vagyunk ezt tenni – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, majd hozzátette: az EU által adott válaszreakciók nehezítették a helyzetet. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: – A legnagyobb ellenfelünk az infláció volt. A kormány az elmúlt egy évben a legfontosabb gazdaságpolitikai döntéseit azért hozta meg, hogy az inflációt le tudjuk törni.

Tavaly év végén azt a célt tűztük ki magunk elég, hogy idén év végére egyszámjegyű kell, hogy legyen az infláció. Áttekintve a gazdasági helyzetet, örömmel számolok be arról, hogy ezt a vállalást a kormány teljesíteni tudja

– jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Kifejtette:

már októberben sikerült elérni a tíz százalékhoz közeli inflációs célt. A novemberi előrejelzések nyolc százalék körüli inflációt valószínűsítenek, a decemberi pedig hét százalék körül lesz.

Hozzátette: ennek megfelelően értékelte a kormány az idei évet a gazdaság egésze szempontjából. Már az infláció leküzdése komoly növekedési áldozatot követelt.

A héten megjelent OECD tanulmány szerint Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a reálbél 2023 második negyedévében

– tette hozzá.

Mint mondta, ez jelentős béremelést, és garantált bérminimumemelést jelent a jövő évtől. Hozzátette: a jövő év a gazdasági emelkedés, és a béremelés éve lesz. A kormány továbbra is olyan intézkedéseket fog hozni, amelyek a gazdasági növekedést elősegítik – jelentette ki.

– A kormány szintén az EU-s csúcstalálkozóra készülve tárgyalt a legújabb brüsszeli javaslatról, ez pedig a bővítési tárgyalási javaslat. A miniszterelnök hétfőn Berlinben találkozik a német kancellárral is, úgy látjuk, hogy ugyanazt az álláspontot helyes képviselni, mint a korábbi bővítések esetén is képviselt, előbb a folyamatban lévő, korábbi bővítésekről szóló tárgyalásokat kell befejezni. Már csak azért is, mert természetesen

szolidárisak vagyunk Ukrajnával, mindig is elítéltük az orosz agressziót, és komoly támogatást adtunk anyagiakban és humanitárius támogatást is adtunk, de ez nem változtat a tényen, hogy Ukrajna nem teljesíti az EU-s tárgyalásokhoz szükséges feltételeket, nem teljesítette a háború előtt sem,

legyen szó a nemzetiségekkel kapcsolatos ígéretekről vagy a koppenhágai kritériumokról, vagy a korrupció helyzeté – fogalmazott Gulyás Gergely.

Junger korábbi nyilatkozatával egyet kell értenünk, hogy

Ukrajna totálisan korrupt, nem érett az EU-s tagságra.

Hazánk azt az álláspontot képviseli, hogy valamilyen megkülönböztetett partnerséget érdemes felajánlani, de más módra nincs lehetőség – erősítette meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Úgy összegezte:

nem támogatjuk a közös hitelfelvételt, az integráció jelenlegi foka elenegedő és a közös eladósodás további integrációt jelent.

Volt egy stratégiája, amely megbukott, egy stratégiai áttekinés szükséges, hogy mi az európai politika és hozzállás a jövőben. Ezt nem csak mi tartjuk indokoltnak, más tagállamok közül többen is ezt képviselik.

Mint ahogyan a miniszter mondta, azt látják, hogy egyre agresszívabban lépnek fel a migránsok a határon. A határvadászok gyakran életveszélyes helyzetekbe kerülnek. Egyre több a józanész irányba mutató hang hangzik egyes európai politikusoktól, addig

az EU jogi és fizikai értelemben is el akarja lehetetleníteni a határvédelmet.

Erre jó példa, hogy

Brüsszel napi bírságot akar fizettetni Magyarországgal, mert a migránsokat megállítjuk a határon.

– Ez elfogadhatatlan – mondta Gulyás Gergely. Mint tájékoztatott, az idegenrendészeti törvény szigorítását is megtárgyalta a kormány. „Szigorúan szabályozzuk azt, hogy milyen jogcímeken lehet Magyarországon tartózkodni. Minden tartózkodás meghatározott időre szól. Aki a törvényeket nem tartja be, azt azonnal ki kell toloncolni az országból” – jelentette ki a Magyar Nemzet tudósítása szerint. Mint mondta,

a magyar munkahelyeken amíg magyar munkaerő van, addig magyar munkaerőnek kell ezeket a pozíciókat betölteni. – Nem lehet több vendégmunkás Magyarországon, mint ahány betöltetlen álláshely van

– jelentette ki. A miniszter elárulta, a kormány tárgyalt a digitális állampolgárságról is, ennek az a célja, hogy az ügyintézés mobiltelefonon is megtörténhessen. A közműszámlákat is el tudják intézni itt a magyar állampolgárok.

Szentkirályi Alexandra elmondta,

a posta hamarosan elkezdi kiküldeni a kiegészítő nyugdíjemelést, amely pénteken érkezik. Akinek a postás hozza, az tizedike után számíthat rá. A kiegészítést januárig visszamenőleg fizetik ki.

„A kifizetés 2,5 millió embert érint. Erre 190 milliárd forintot fordít a kormány. Ez 6500 forintot jelent havi szinten, éves szinten pedig a tizenharmadik havi nyugdíjjal együtt 85 ezer forintot jelent átlagosan” – fogalmazott. Mint mondta,

januárban újra emelni fogják a nyugdíjakat, ezúttal hat százalékkal illetve a tizenharmadik havi megemelt nyugdíjjal is számolhatnak az idősek.

Azt lehet látni, hogy a

Covid ideje alatt erősödött fel az online térben az adathalászat bűnözés: az idei év január 9515 ilyen bűncselekmény és volt nyolcmilliárdos kár, komoly ágazattá nőtte ki magát.

A leggyakorabbi elkövetés az adathalász módszer, a telefonon tárolt adatok felhasználása, hogy hozzájussanak a bankszámla adatokhoz.

A kormányszóvivő szerint, azért, hogy minél jobban fel lehessen lépni ez ellen,

a belügyminisztérium háromszáz fős kiber nyomozói hálózatot hoznak létre, a szervezetfejlesztés létrejött és kibernyomozói hálózat jött létre 293 fővel, a nemzeti védelmi fővel pedig 15 fő biztosítja majd, hogy a jövőben az ezzel kapcsolatos bűncselekmények elkerülhetőek legyenek.

Országos lefedettséggel dolgoznak majd, valamennyi vármegyei kapitányságon létrejött 4-9 fős csoport, hogy megelőzzék ezeket az eseteket. A bankok együttműködését is várják, nézzék át a jelenlegi protokollokat, hogyan tudnak ők is segíteni és a lakosságot is kérjük, hogy fokozott figyelemmel kezeljék ezeket a helyzeteket.