Emlékezetes, a Jobbik vezetése Potocskáné Kőrösi Anita vezetésével már több mint egy éve, tavaly májusban lázadt fel a túl nagy hatalommal rendelkező Molnár Enikővel szemben, és számos jogkörétől megfosztotta. Tavaly augusztusban a Jobbik szakított is a pártban elbukott Jakab Péter kabinetfőnökével. Mindezek ellenére a Jobbik a mai napig nem szüntette meg Molnár Enikő tagságát az alapítvány kuratóriumában, ahol 2020 óta tölt be tisztséget. A Jobbikból egy éve kilépett, majd a Nép Pártján Mozgalmat életre hívó Jakab Péter bizalmasának megbízatása elvileg 2025-ben járhat le, de mivel „a megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve”, a Jobbik, megváltoztatva a kuratórium összetételét, le is cserélhetné Molnárt – jegyzi meg a Magyar Nemzet.