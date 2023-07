Latorcai Csaba: az uniós támogatásokkal Budapest versenytársává válhat Bécsnek vagy Prágának A magyar kormány célja az uniós támogatások felhasználásával, hogy Magyarország 2030-ra az Európai Unió öt legélhetőbb országának egyikévé váljon – mondta Latorcai Csaba, a Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán szerda reggel. Latorcai Csaba, a Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Szerencs-Ond-Rátka-Tállya településeket összekötő út átadásán Ondon 2023. július 13-án

Fotó: Vajda János / Forrás: MTI Az államtitkár szerint "csak a vak nem látja", hogy az uniós utalások azért késnek, mert amikor a magyar kormány az uniós pénzek folyósításáról már éppen megállapodna, akkor az Európai Parlament baloldali többsége hatalmas "álproblémát kreál", amit átad az Európai Bizottságnak, és akkor kezdődik a folyamat elölről. Latorcai Csaba szerint most, hogy nem ülésezik az Európai Parlament, bízhatnak abban, hogy nyár végére immár hivatalosan is megérkezik az a pozitív álláspont, amit szakértői szinten már jeleznek Magyarország kormánya felé a bizottság részéről. A magyar baloldali képviselőkre utalva azt mondta, nem érti, hogyan lehet "hazafias álláspont" az, hogy a magyar emberek, vállalkozások ne jussanak hozzá a jog szerint nekik járó pénzhez. Hozzátette, azt sem érti, miért nem támogatható cél a baloldal számára, hogy Magyarország 2030-ra az unió öt legélhetőbb tagországainak egyikévé válhasson.

"A kormány célja az Európai Uniós pénzek felhasználásával, hogy olyan országgá váljon, ahol jól és szépen lehet élni, ahol gyarapodik minden vállalkozás, gyarapodik minden magyar ember, és elérjük az Európai Unió legmagasabb fejlettségi szintjét. Értehetetlen, hogy ezen mit nem támogat a baloldal" – mondta.

Szerinte ennek az lehet a magyarázata, hogy "külföldről rendelték a zenét", és ennek megfelelően ilyen "kottából játszik" a baloldal, egyértelműen nem a magyar érdekeknek megfelelően, hanem a magyar érdekek ellen.

Latorcai Csaba a kormány területfejlesztési céljainak két alapvető irányát említette: városban vagy kistelepüléseken élni ne életminőségek közötti választás, hanem életstílus melletti döntés eredménye legyen. Ez azt jelenti, hogy a közszolgáltatások mindenütt egyformán elérhetők kell, hogy legyenek.

Ehhez – mondta – fel kell tárni az adott régiók rejtett tartalékait, mik azok, amik a versenyképesség fejlődéséhez hozzájárulnak, a kormány feladata pedig elősegíteni azt, hogy erre a versenyelőnyre valóban szert tudjanak tenni. Akár település és település között, vagy nemzetközi szinten is; így Budapest versenytársává válhat Bécsnek vagy Prágának – tette hozzá az államtitkár.