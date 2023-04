A Wallenberg- és holokauszt-emlékév kapcsán úgy fogalmazott: „Jó példa erre, hogy a tavalyi évben volt egy Wallenberg-emlékév, amiről azt gondolhattuk, december 31-ével véget ér, és nagyot lélegezhetünk, hogy akkor most letudtuk a mea culpázásnak, a lelkiismeret-furdalásnak, meg a miegymásnak a nagy évét, és ezután felszabadultan beléphetünk 2013-ba. De csak lélegzetvételnyi volt az idő, hiszen az Orbán-kormány 2013-ra meghirdette a holokauszt-emlékévet, ami a mai napig tart. Újra szembesülnünk kell valami új intézkedéssel, ami a holokauszt-emlékév keretében zajlik” – mondta felháborodottan a jobbikos politikus.

Ezután Gyöngyösi megkérdezte a jelenlevőktől, van-e a soraikban valaki, aki túlélte a holokausztot. A gúnyos kérdésre egy résztvevő hangosan bekiabálta, hogy „reméljük nincs!” Erre Gyöngyösi úgy reagált: „Nincs? Akkor az az üzenet, hogy nincs, mert akkor ezek a szerencsés emberek lennének… A második csoportban mindannyian a bűnös magyarok táborát gyarapítjuk.” Tehát nem lehet véletlen, hogy a náci háborús bűnösök felkutatására szakosodott Wiesenthal Központ 2012-es összesítésében Gyöngyösit a Jobbikkal együtt a világ hetedik legantiszemitább szereplőjeként tüntették fel.

Mindezek fényében teljesen érthetetlen, hogyan vehetett részt a napokban a budapesti amerikai nagykövet, David Pressman által adott széderesti vacsorán. Heisler András, a Mazsihisz elnöke arról számolt be, hogy csak a helyszínen tudta meg, hogy a Jobbik elnöke is a meghívottak között volt, s hogy az ültetési rend szerint éppen vele szemben kapott helyet. A zsidó vezető azt is hozzátette: nem tartja „hiba nélkülinek”, hogy előzetesen nem kapott tájékoztatást Gyöngyösi részvételéről.