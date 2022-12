Hozzátette, jelenleg hivatalosan több alternatívát is vizsgál a főváros: még a Szabadság híd lezárása is szóba jött, de a Magyar Autóklub ezt is ellenzi.

Az elnök azt mondta, bíznak abban, hogy a főváros rájön,

minden ilyen "kísérletezgetés" kontraproduktív, mert ellentmond a városzöldítési terveknek. Az autósok egy budapesti híd lezárásával körülbelül 30 ezer kilométerrel többet kénytelenek autózni

- fűzte hozzá.