Ukrajnát sokan sajnálják a háborús veszteségei és állapota miatt, több ország pedig végtelennek tűnő pénzösszegeket önt az országba. Vannak, akik fegyvereket küldenek, és vannak, akik pénzt, ugyanakkor az az egy bizonyos, hogy

Ukrajna gyakorlatilag államcsődben van, és bármennyi pénzt is öntenek bele, igazi pénznyelővé vált az ország. Nincs költségvetése, ipara és gazdasága, tulajdonképpen a külföldi donorok lélegeztetőgépén van, miközben tudják, hogy ezek a pénzek sosem fognak visszajönni, megtérülni

- hívja fel a figyelmet az Origo.

Az Európai Unió gyakorlatilag Ukrajna megsegítésének örve alatt dönti romba az európai gazdaságot, súlyos gazdasági válságot, recessziót és inflációt előidézve.

Államcsődben Ukrajna

A külföldi elemzők után mostanra már maguk az ukrán hatóságok is kongatják a vészharangot:

az ország költségvetésén tátongó, jelenleg havi 5 milliárd dolláros lyuk becslések szerint hamarosan 9 milliárd dollárosra (mintegy 3600 milliárd forintra) nő. Az országban nincs elegendő pénz nyugdíjra, az állami alkalmazottak fizetésére, de újabb katonai kiadásokra sem.

Eközben a Nyugat egyre nehezebben ad több hitelt Ukrajnának, bár utóbbi nagyon számít rá.

A háború kezdete óta összesen mintegy 12,7 milliárd dollárnyi külföldi segély érkezett az országba, Kijev pedig most – az év végéig – további 15 milliárdban reménykedik.

Ennyibe került eddig a világnak Ukrajna megsegítése

Ukrajna általános gazdasági állapota kilátástalan. Az ország, jelentős adósságai miatt egy ideig ügyelt arra, hogy megtartsa hitelezőinek bizalmát, és szóba sem hozta az államadósság átütemezésének lehetőségét. Ezt az elvet azonban kénytelenek voltak feladni, és

augusztus elején megállapodtak hitelezőik nagy részével arról, hogy két évig leállnak az adósság törlesztésével.

A lépést, mely 20 milliárd dollárnyi hitelt érint, a hitelminősítők – gyakorlatilag – csődeseménynek minősítették. Az ukrán pénzügyminisztérium sajtószolgálatának beszámolója szerint a Világbank eddig 14,4 milliárd dollár és 2,1 milliárd euró értékű hitelt hagyott jóvá Ukrajnának – ebből eddig 11,8 milliárd dollárt és 1,2 milliárd eurót folyósítottak. Érdekesség, hogy

miközben annak idején például a Gyurcsány-kormány (és más országok kormányai) durva megszorítások és feltételek mellett kapott hitelt, az IMF most az Ukrajnának juttatott pénzek folyósítását szinte semmilyen feltételhez sem köti.

Nemzetközi gazdasági szakértők szerint

Ukrajna az idén 35-45 százalékos gazdasági visszaesést szenvedhet el, költségvetésének hiánya pedig az év végére elérheti az 50 milliárd dollárt

– mintegy húszezer milliárd forintot. Április meghozta az eltelt féléves időszak rekordját, 4,34 milliárd eurós segélyígéretek futottak be. Németország, amely kimaradt a február-márciusi felajánlásokból, áprilisban a legnagyobb donor lett, csaknem kétmilliárd euróval. Májusban valamivel kevesebb, 4,16 milliárdos ígéretcsomag futott be. Németország és Nagy-Britannia hasonló mértékű, egyenként körülbelül másfél milliárd eurós ígéretet tett. Júniusra kifulladt az európai lendület, mindössze 1,71 milliárdra futottak be ígéretek, és júliusban a kieli szervezet nagyjából júniusi szintű ígéreteket – azaz kevesebb mint kétmilliárd eurót – regisztrált. Ha csak a katonai (hadianyag) segítséget tekintjük, az USA fölénye elsöprő.

Közvetlen fegyverszállításokat illetően Amerika 8,6 milliárd eurót ígért/teljesített, de ennél csaknem kétszer többet, 16,4 milliárd katonai célra (fegyvervásárlásra) fordítható pénzügyi támogatás folyósítására tett ígéretet.

Európa (ideszámítva Nagy-Britanniát is) teljes fegyverszállítási, illetve fegyvervásárlási pénzügyi segítsége az amerikainak az egyharmadát sem tette ki. A fenti időszakban Európán belül Nagy-Britannia volt a második legnagyobb donor (közvetlen fegyverszállítás plusz fegyver-, illetve hadianyag-vásárlásra fordítható anyagi támogatás). Harmadik helyen Lengyelország állt, amely csak fegyverszállítást vállalt, teljesített, aminek az értéke mintegy négymilliárd eurót tett ki. Németország, amely valamivel több mint egymilliárd eurót, mintegy fele-fele arányban fegyvert és katonai felhasználásra szánt pénzt adott, a negyedik helyre szorult.

A háború kezdete óta Ukrajna 18 milliárd dollárt kapott nemzetközi partnereitől

– foglalta össze a számokat Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy a havi 5 milliárdos költségvetési szükségletet egyszer sem sikerült fedezni. A tárcavezető becslései szerint

Ukrajnának körülbelül 105 milliárd dollárra van szüksége a télre való felkészüléshez, a következő vetési szezon támogatásához, a szociális szükségletek finanszírozásához és az aknamentesítéshez.

Ukrajna követelőzik és egyre több pénzt akar

Kiváltképpen Németország irányában hangzanak el célzások, hogy nem nyújt erejének, katonai-hadiipari képességeinek megfelelő mértékű támogatást Ukrajnának. Szeptemberben Antony Blinken amerikai és tőle függetlenül Annalena Baerbock német külügyminiszter váratlanul Kijevbe utazott. Az amerikai tárcavezető az újabb 675 millió dolláros katonai segélyt, egyéb támogatások hírét vitte az ukrán fővárosba, német kolleginája pedig vélhetően a Kijev által régen szorgalmazott német nehézfegyver-szállításról, konkrétan a Leopard–2 harckocsikról tárgyalhatott a mindeddig nem világos célú látogatásán. Blinken emellett

2,2 milliárd dolláros „hosszú távú" biztonsági célokra fordítandó pénzügyi támogatást ígért körülbelül fele-fele alapon Ukrajnának és a 18 környező államnak. Magyarország kivételével az összes, Ukrajnával szomszédos ország kapott ebből.

Az Európai Unió további pénzeket akar önteni Ukrajnába

Korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be, hogy az Európai Unió csúcstalálkozóján a résztvevő országok pénzügyminisztereit arra utasították, hogy dolgozzanak ki olyan mechanizmust, amellyel

2023-ban legalább 18 milliárd eurót juttathatnak Ukrajnának.

Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy Ukrajna mintegy havi 3-4 milliárd euró összegű finanszírozást kér, hogy elegendő forrása legyen az alapvető szükségletekre. Ráadásul ezt a pénzt az USA-nak, az Európai Uniónak és a pénzintézeteknek kellene biztosítaniuk.

Ezzel a hozzáállással az uniós vezetők gyakorlatilag tönkreteszik az Uniót, és nem látják be, hogy nincs tovább.

Amerika és az EU adta eddig a legtöbb pénzt Ukrajnának

Forrás: Statista

Az EU 500 millió euróval támogatja Ukrajna fegyvervásárlását

Az Európai Unió külügyi tanácsa az Európai Békekeretből nyújtandó 500 millió euró támogatásról állapodott meg Ukrajna számra, hogy Kijev fegyvereket vásárolhasson védelmének biztosításához - közölte az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Luxembourgban, a tagországok külügyminiszterinek egynapos tanácskozását követően október 17-én.

