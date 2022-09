A magyar államfő kitért az illegális migráció problémájára is, hangsúlyozva: közös érdek, hogy a schengeni övezeten belüli határokat soha ne kelljen visszaállítani, így a külső schengeni határok védelmének megerősítése is. Hétfőn Budapesten a magyar és a szerb elnök, valamint az osztrák kancellár hármas találkozóján is kiemelt téma lesz az illegális migráció elleni fellépés – közölte.