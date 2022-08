A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a rezsicsökkentésről, a baloldal állapotáról, Európa jövőjéről is kifejtette véleményét az Origónak.

A lap felhívta a figyelmet arra, hogy az európai energiaválság az utóbbi időben sem csillapodott, ráadásul emiatt a németeknek ősztől újabb áremelkedésekre kell számítaniuk.

Arra kérdésre, hogy mi várható Európában az elkövetkező pár hónapban, Dömötör Csaba ezt felelte:

„Életünket az az érzés hatja át, hogy olyan dolgok történnek, amelyekre senki nem gondolt volna. Csak hogy pár példát említsek: Hannoverben elzárták a meleg vizet a középületekben, Nürnbergben uszodákat zártak be, Münchenben szökőkutakat kapcsoltak le.”

„A német városok gázhiányra készülnek. A háború miatti energiaválság dübörgő erővel törte rá az ajtót Európára, és a leggazdagabb országok sem tudják kivonni magukat a következmények alól.”

Hozzátette:

Fontos körülmény, hogy nem önmagában a háború ténye, hanem a teljesen félresiklott szankciós politika hozta a legnagyobb áremelkedési hullámot. És még nem látjuk a végét. Nem tudjuk, lesz-e elég gáz Európában. A magyar kormánynak ilyen helyzetben kellett döntéseket hoznia.

Milyen következményekkel járhat, hogy ősztől az oroszok a Németországba irányuló Északi Áramlat gázvezetéken csak a teljes kapacitás húsz százalékát szállítják majd – tette fel a kérdést az Origó, amire Dömötör Csaba így válaszolt:

„A vezeték a kontinens gázellátásának egyharmadát biztosítja. A korlátozás nemcsak Németországot, hanem Olaszországot és Ausztriát is hátrányosan érinti. Már rövid távon is súlyosak a következmények. A gáz európai tőzsdei ára a Gazprom-bejelentések után közvetlenül nyolc százalékkal nőtt. Ebből is látszik, mekkora galaktikus tévedés volt a gázszállításokat a szankciós politika középpontjába emelni.”

Kiemelte:

„A kiindulópont mégiscsak az, hogy az EU rendkívüli mértékben függ az orosz gáztól. A legerősebb gazdaságok hajtómotorjáról van szó. Amikor ezt figyelmen kívül hagyták, a valóságot zárták be egy ládikába.”

„Brüsszel feldobta a szankciós politika feliratú követ, nem mozdult sehova, és most éppen rá esik vissza. Meg az egész európai gazdaságra. Kimondani és hallgatni is frusztráló a »mi megmondtuk előre« mondatot, de sajnos ettől még igaz.”

Magyarország gázellátásáról, az energiaellátás biztonságáról az államtitkár így nyilatkozott:

„Hazánkban a tárolói töltöttség ötven százalék körül áll. Ha az éves fogyasztáshoz mérjük a töltöttségi szintet, akkor harminc százalékon állunk, amely jóval magasabb, mint az uniós átlag, amely a húsz százalékot sem éri el. Arányosan ma Magyarország rendelkezik az egyik legnagyobb tárolókapacitással.

„Az, hogy a tárolók saját kézben vannak, egyáltalán nem magától értetődő. A baloldali kormányok idején ugyanis ezek is külföldi tulajdonba, a német E.On kezébe kerültek. Az Orbán-kormány döntött a visszavásárlásukról, még 2012-ben.”

A hírportál felidézte, hogy a baloldal folyamatosan támadja a rezsicsökkentést. Dömötör Csaba szerint már tíz évvel ezelőtt is azzal támadták az árkorlátozást, hogy biztosítani kell a cégek számára a profitot.

„Azok kritizálják most a kormányt, akik még pár hete is a rezsicsökkentés visszavonásával kampányoltak, és azzal, hogy nem lehet megállítani az árakat a határon. Így hát egyáltalán nem túlzás azt mondani, hogy csak a kormánypártok képviselik most az energiaár-korlátozás politikáját.”

„Ez forintosítható politika: Átlagosan 181 ezer forintos támogatást jelent havonta minden magyar családnak.”

– tette hozzá Dömötör Csaba.

